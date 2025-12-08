Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhật Bản cảnh báo sóng thần cao 3 m sau động đất 7,6 độ

  • Thứ hai, 8/12/2025 23:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phát cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate sau khi một trận động đất mạnh rung chuyển vùng đông bắc nước này tối 8/12.

dong dat anh 1

Sau trận động đất 7,6 độ, sóng thần 0,4 m đã được ghi nhận tại cảng Mutsu Ogawara (Aomori) và cảng Urakawa (Hokkaido). Ảnh: NHK.

Theo JMA, trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngoài khơi vào lúc 23h15 (giờ địa phương), có thể tạo ra sóng thần cao tới 3 m đổ vào khu vực ven biển phía đông bắc Nhật Bản, Reuters đưa tin.

Trước nửa đêm, sóng thần cao khoảng 40 cm đã được ghi nhận tại cảng Mutsu Ogawara (tỉnh Aomori) và cảng Urakawa (Hokkaido). Tâm chấn nằm cách bờ biển Aomori khoảng 80 km, ở độ sâu 50 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cũng cho hay trận động đất mạnh 7,6 độ.

Sau trận động đất 7,6 độ, sóng thần 0,4 m đã được ghi nhận tại cảng Mutsu Ogawara (Aomori) và cảng Urakawa (Hokkaido).

Hiện, cảnh báo sóng thần đã được phát đi tại các tỉnh ven Thái Bình Dương gồm Hokkaido, Aomori và Iwate ở vùng đông bắc Nhật Bản. Chính quyền yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, do nguy cơ nhiều đợt sóng lớn có thể ập vào liên tiếp. Người dân cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực bờ biển và cửa sông, nơi mực nước có thể dâng lên đột ngột.

“Ngay lập tức di chuyển lên vị trí cao nhất gần bạn. Hãy sơ tán ngay, đừng đánh đổi mạng sống của mình”, một thông báo khẩn cấp phát trên truyền hình nhấn mạnh.

Đài truyền hình NHK cho biết các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đã lập tức tiến hành kiểm tra an toàn. Các cơ sở hạt nhân Fukushima, Higashidori và Onagawa đều xác nhận chưa ghi nhận bất thường nào liên quan đến rung chấn.

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (Mỹ), các đợt sóng thần “nguy hiểm” từ trận động đất có thể lan xa tới 1.000 km dọc theo bờ biển Nhật Bản và Nga.

Dù chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại lớn, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ đã lập nhóm phản ứng đặc biệt để theo dõi và đánh giá tình hình.

“Bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên cao nhất. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để ứng phó”, bà nhấn mạnh.

Hệ thống Đường sắt Đông Nhật Bản cũng tạm dừng một số tuyến tàu do lo ngại ảnh hưởng của dư chấn. Khu vực này từng hứng chịu trận động đất - sóng thần kinh hoàng 9,0 độ hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản được biết đến là quốc gia có hoạt động địa chấn dày đặc nhất thế giới, trung bình cứ khoảng 5 phút lại ghi nhận một rung chấn. Nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương - nơi tập trung các núi lửa và rãnh đại dương - nước này chiếm tới 20% số trận động đất từ 6 độ trở lên toàn cầu.

Phương Linh

