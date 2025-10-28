Động đất rung chuyển miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ

Cơn địa chấn 6,1 độ tại tỉnh Balikesir khiến ít nhất 3 tòa nhà sụp đổ, hàng chục người bị thương và hàng trăm cư dân phải qua đêm tại nơi trú ẩn tạm giữa trời mưa.

Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 27/10 (giờ địa phương), khiến ít nhất 3 tòa nhà từng bị hư hại trong trận động đất trước đó bị sập, theo giới chức địa phương. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, theo AP.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất có cường độ 6,1 độ, tâm chấn nằm tại thị trấn Sindirgi, tỉnh Balikesir, xảy ra vào lúc 22h48 ở độ sâu khoảng 6 km.

Cú rung chấn mạnh kèm theo nhiều dư chấn nhỏ đã được cảm nhận rõ ở Istanbul và các tỉnh lân cận Bursa, Manisa và Izmir.

Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết ít nhất ba tòa nhà bỏ hoang cùng một cửa hàng hai tầng tại Sindirgi đã sụp đổ, tất cả đều từng bị hư hại trong một trận động đất trước đó.

Thống đốc tỉnh Balikesir Ismail Ustaoglu cho hay có 22 người bị thương nhẹ do hoảng loạn và ngã khi tìm cách chạy ra ngoài.

“Tính đến hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, song công tác kiểm tra, đánh giá vẫn đang được tiến hành”, ông Dogukan Koyuncu, người đứng đầu chính quyền quận Sindirgi, nói với hãng tin nhà nước Anadolu.

Truyền hình Haberturk cho biết, nhiều người dân vì quá sợ hãi đã không dám trở về nhà và phải trú tạm ngoài trời. Khi mưa bắt đầu rơi, chính quyền địa phương đã mở cửa nhà thờ Hồi giáo, trường học và nhà thi đấu thể thao để người dân tạm trú qua đêm.

Hồi tháng 8, Sindirgi từng hứng chịu một trận động đất cũng 6,1 độ khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Kể từ đó, khu vực quanh Balikesir liên tiếp xảy ra nhiều rung chấn nhỏ.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên nhiều đứt gãy địa chất lớn nên thường xuyên xảy ra động đất. Năm 2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 53.000 người, phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn công trình tại 11 tỉnh miền Nam và Đông Nam nước này. Cùng thời điểm, tại miền Bắc Syria, hơn 6.000 người cũng thiệt mạng do thảm họa tương tự.