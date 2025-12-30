Trung Quốc diễn tập hỏa lực tầm xa, chống ngầm sát Đài Loan

Cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan của Trung Quốc hôm nay (30/12) bước sang ngày thứ 2, với các cuộc diễn tập hỏa lực tầm xa và phòng không chống ngầm. Đây được đánh giá là cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ ​​trước đến nay của nước này quanh Đài Loan.

Tàu tấn công đổ bộ Type-075 của Trung Quốc lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận quanh Đài Loan. Ảnh: Chiến khu miền Đông

Theo thông báo của Chiến khu miền Đông Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ngày 30/12, chiến khu này đã sử dụng các tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để tiến hành các cuộc diễn tập về nhận dạng xác minh, cảnh báo xua đuổi, tấn công giả định, đột kích các mục tiêu trên biển, cũng như các hoạt động phòng không và chống tàu ngầm ở vùng biển phía Bắc và Nam đảo Đài Loan.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp trên biển và trên không, cũng như khả năng phong tỏa và kiểm soát tổng hợp.

Cũng trong sáng 30/12, Đại tá Lý Hi, người phát ngôn của Chiến khu miền Đông, cho biết vào lúc 9h sáng cùng ngày, lực lượng lục quân của chiến khu này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật hoả lực tầm xa trên vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan và đạt được kết quả như mong đợi.

Được biết, từ 8h đến 18h ngày 30/12, Chiến khu miền Đông sẽ tiến hành các cuộc tập trận và diễn tập bắn đạn thật trên biển và trên không quanh đảo Đài Loan. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tuyên bố, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc quyết không nương tay trong việc chống ly khai và thúc đẩy thống nhất đất nước, sẽ tiếp tục tổ chức các hành động chống ly khai và chống can thiệp, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Cuộc tập trận quanh Đài Loan lần này được Trung Quốc tuyên bố là nhằm mục đích “răn đe” và “cảnh cáo” sự can thiệp từ bên ngoài.

Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo chiều 29/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố: "Tôi muốn nhắc lại rằng, ý chí bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là không lay chuyển. Bất kỳ hành động khiêu khích nào vượt quá giới hạn trong vấn đề Đài Loan chắc chắn sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết từ phía Trung Quốc".

Ngày 29/12, quân đội Trung Quốc bất ngờ tuyên bố tiến hành đợt tập trận quân sự mới mang tên “Sứ mệnh chính nghĩa 2025” quanh Đài Loan. Theo xác nhận của quân đội hòn đảo này, các khu vực huấn luyện bao gồm vùng lãnh hải và không phận 12 hải lý của Đài Loan. Đây được coi là khoảng cách gần nhất mà quân đội Trung Quốc tiến đến Đài Loan kể từ khi bắt đầu các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo này vào năm 2022.

Cũng trong ngày 29/12, Cục Hải sự Trung Quốc đã chỉ định thêm 2 vùng bắn đạn thật, khiến cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất tính theo tổng diện tích mà Bắc Kinh tiến hành quanh các khu vực gần Đài Loan từ trước đến nay.