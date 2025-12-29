Triều Tiên tuyên bố phát triển lực lượng hạt nhân 'không giới hạn'

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh chủ trương phát triển lực lượng chiến đấu hạt nhân “không giới hạn và bền vững” sau khi trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.

Theo Yonhap và Reuters, ngày 28/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, đồng thời kêu gọi phát triển "không giới hạn và bền vững" lực lượng chiến đấu hạt nhân của nhà nước.

Theo thông tin công bố ngày 29/12 của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc tập trận diễn ra tại khu vực Hoàng Hải nhằm kiểm tra "tư thế phản ứng phản công và khả năng chiến đấu của các tiểu đoàn tên lửa tầm xa."

Các tên lửa hành trình chiến lược bay theo quỹ đạo được thiết lập trong khoảng thời gian định trước và đã trúng mục tiêu. Đài phát thanh Tiếng nói Triều Tiên xác nhận các tên lửa đã bay trên không phận Hoàng Hải và "trúng mục tiêu".

Hãng tin Reuters dẫn lời KCNA cho biết ông Kim bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến các tên lửa hành trình bay dọc quỹ đạo được thiết lập phía trên vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên và tiêu diệt mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng việc "kiểm tra độ tin cậy và khả năng phản ứng nhanh của các thành phần răn đe hạt nhân của Triều Tiên một cách thường xuyên... chỉ là một bài tập có trách nhiệm", trong bối cảnh đất nước "đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh khác nhau".

KCNA trích lời ông Kim khẳng định: "Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ như trước đây, dành mọi nỗ lực cho sự phát triển không giới hạn và bền vững của lực lượng chiến đấu hạt nhân nhà nước".