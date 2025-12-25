Triều Tiên đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định ý chí kiên định cùng chính sách chiến lược và chiến thuật nhằm không ngừng thúc đẩy tiến trình vũ khí hạt nhân hóa lực lượng hải quân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một cơ sở tàu ngầm.

25/12/2025 13:43

Theo THX, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/12 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã chỉ đạo việc đóng một tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường chiến lược và chạy bằng năng lượng hạt nhân, có trọng tải 8.700 tấn.

KCNA cho hay ông Kim Jong Un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược, đồng thời "khẳng định ý chí kiên định cùng chính sách chiến lược và chiến thuật nhằm không ngừng thúc đẩy tiến trình vũ khí hạt nhân hóa lực lượng hải quân."

Ông cho rằng các kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un cũng đã đề cập một kế hoạch chiến lược nhằm tái cơ cấu lực lượng hải quân và thành lập thêm các đơn vị mới./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."

Việt Nam nổi lên như điểm sáng tăng trưởng châu Á, với dự kiến GDP 8% năm 2025, nhờ xuất khẩu, du lịch, FDI và ổn định chính trị vững chắc.

Palau đồng ý cho phép tối đa 75 công dân nước thứ ba hiện đang ở Mỹ đến sinh sống và làm việc tại quần đảo này; đổi lại phía Mỹ sẽ cung cấp 7,5 triệu USD cho các nhu cầu dịch vụ công và hạ tầng.

Mặc dù Tổng thống Lee Jae Myung vẫn đang làm việc tại trụ sở của văn phòng tổng thống ở Yongsan, nhưng phần lớn nhân viên của ông đã hoàn tất việc chuyển văn phòng về Nhà Xanh.

Chuyên gia Trung Quốc nhận định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đạt 'tầm cao chưa từng có', mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Bất chấp hàng loạt biện pháp ổn định thị trường của Hàn Quốc và việc các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu trên sàn giao dịch chính, đồng won vẫn tiếp tục suy yếu.

Năm 2025, khu vực châu Á đối mặt nhiều xung đột biên giới phức tạp, nhưng ngoại giao vẫn là chìa khóa kiểm soát và thúc đẩy hòa bình lâu dài.

Triển lãm đã tái hiện sinh động cuộc đời cách mạng phong phú và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh chân thực một giai đoạn lịch sử đặc biệt và đáng nhớ trong quan hệ Việt-Trung.

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí theo đuổi một thỏa thuận hợp tác riêng biệt về tàu ngầm hạt nhân, với các cuộc đàm phán cấp chuyên viên dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.

Việc bị đưa vào “danh sách hạn chế” của FCC đồng nghĩa với việc các công ty sẽ không thể nhận được sự chấp thuận để bán những mẫu thiết bị bay không người lái hoặc linh kiện mới tại Mỹ.

Do tác động của đà tăng trưởng thấp và đồng yen mất giá, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của nước này trong năm 2024 chỉ còn 33.785 USD .

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã phóng hàng chục tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo, song chưa lần nào hoàn tất thành công một thử nghiệm tên lửa tái sử dụng.

Hệ thống Chương trình đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng nhằm khuyến khích lao động có tay nghề với hai loại thị thực (visa), gồm visa đặc định 1 và visa đặc định 2.

Hàn Quốc và Mỹ hợp tác phát triển lớp tàu khu trục mới, mở ra bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng và đóng tàu hải quân hiện đại.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh đã đến lúc cần suy ngẫm một cách sâu sắc về những việc cần làm nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc quyết định áp thuế chống trợ cấp tạm thời từ 21,9-42,7% đối với sản phẩm sữa từ EU sau điều tra sơ bộ, cho rằng hàng nhập khẩu được trợ cấp và gây thiệt hại cho ngành sữa nội địa.

Hải quan Hàn Quốc cho biết trong 11 tháng năm nay đã phát hiện 557 vụ buôn bán ma túy qua đường hàng không, tăng gấp 3 lần so với năm trước, với lượng ma túy thu giữ hơn 275kg.

Máy bay chở khách của Air India đang trên đường từ New Delhi đến Mumbai đã gặp trục trặc động cơ, buộc phi công quay đầu hạ cánh khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Trung Quốc cho phép công dân Ấn Độ xin thị thực trực tuyến từ ngày 22/12, động thái được kỳ vọng thúc đẩy du lịch, giao lưu kinh tế khi quan hệ hai nước dần bình thường hóa.

Hàn Quốc và Trung Quốc đang thảo luận kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu năm tới.

Dữ liệu thống kê cho thấy quy mô cho vay ra nước ngoài bằng đồng nhân dân tệ của các ngân hàng Trung Quốc đã tăng gấp ba lần chỉ trong vòng 4 năm, đạt mức khoảng 357,91 tỷ USD .

Ủy ban đặc biệt điều tra vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air sẽ gồm 18 thành viên, hoạt động trong ít nhất 40 ngày, lên kế hoạch xem xét kỹ lưỡng các yếu tố được cho là có thể dẫn tới vụ tai nạn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) duy trì lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp không thay đổi chính sách.

Vụ Chính sách Triều Tiên được khôi phục nhằm tăng cường tính hợp pháp của các cuộc đàm phán quân sự liên Triều và xây dựng niềm tin vào chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, từng là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất và sóng thần năm 2011 khiến nhà máy Fukushima Daiichi bị tàn phá, là thảm họa nghiêm trọng.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới giờ đây không còn dừng lại ở những tranh chấp thương mại đơn thuần, mà đã biến chuyển thành một cuộc đối đầu tổng lực.

Quy mô ngân sách của Nhật Bản tăng cao kỷ lục được cho do quá trình già hóa dân số khiến chi phí an sinh xã hội gia tăng, cùng với việc lãi suất tăng làm chi phí trả nợ trái phiếu chính phủ tăng theo.

Tập đoàn Hàn Quốc vừa ký hợp đồng phát triển tàu ngầm thế hệ tiếp theo với Hải quân Peru và xưởng đóng tàu Cima thuộc sở hữu của nhà nước Peru, đánh dấu sự khởi đầu của dự án xuất khẩu tàu ngầm này.

Kết quả điều tra sơ bộ vụ tấn công tại 2 ga tàu điện ngầm xảy ra tối 19/12 tại Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy đây là vụ việc do một nghi phạm duy nhất tiến hành.

Sau khi khám xét nơi ở và thẩm vấn cha mẹ của đối tượng, cảnh sát kết luận vụ tấn công khiến 3 người chết chỉ liên quan đến một cá nhân đơn độc, thực hiện các vụ tấn công ngẫu nhiên.

Các công ty Hàn Quốc như Doosan Energy và Doosan Fuel Cell tận dụng cơ hội từ xu hướng tự cung điện cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, mở rộng thị trường quốc tế.