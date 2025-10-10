Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động đất tại Philippines có thể làm thay đổi mực nước ở Nhật Bản

  Thứ sáu, 10/10/2025 14:06 (GMT+7)
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất tại Philippines có thể làm thay đổi mực nước thủy triều ở Nhật Bản, nhưng không gây thiệt hại đáng lo ngại.

Động đất tại Philippines có thể làm thay đổi mực nước thủy triều ở Nhật Bản. Ảnh minh họa: FNN

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất này có thể gây ra một số thay đổi về mực nước thủy triều ở Nhật Bản nhưng không gây thiệt hại đáng lo ngại nào. Cơ quan này cũng đã ban hành “Thông tin về sóng thần Tây Bắc Thái Bình Dương” tới các quốc gia lân cận, nêu rõ rằng có nguy cơ xảy ra sóng thần ở các khu vực gần tâm chấn.

Thông tin về trận động đất tại Philippines, theo Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 62 km, cách thị trấn Manay thuộc khu vực Mindanao khoảng 20 km.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cũng đã phát đi cảnh báo sóng thần. Philippines cũng đã ban hành cảnh báo sóng thần và khẩn cấp khuyến cáo người dân ven biển sơ tán lên khu vực cao hơn hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã giao nhiệm vụ cho tất cả các cơ quan chính phủ liên quan thực hiện các hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân của trận động đất mạnh 7,6 độ, xảy ra tại Davao Oriental. Các họa động sơ tán khẩn cấp đang được thực hiện để phòng ngừa sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra.

Học sinh tại một trường ở Davao chạy sơ tán khi động đất xảy ra. Ảnh: Philstar

Trong tuyên bố, Tổng thống Marcos cho biết hiện đang đánh giá tình hình và đảm bảo an toàn cho người dân. Hội đồng Quản lý và Giảm rủi ro thiên tai quốc gia, Văn phòng Phòng vệ Dân sự, Lực lượng Vũ trang, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines và tất cả các cơ quan liên quan ngay lập tức thực hiện sơ tán tại các khu vực ven biển, kích hoạt các đường dây liên lạc khẩn cấp và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển cũng đang chuẩn bị sẵn các mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm, trong khi Bộ Y tế sẵn sàng cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ngoài ra, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn đã được chuẩn bị và sẽ được triển khai ngay khi an toàn.

Một trận động đất mạnh 7,6 độ đã xảy ra ngoài khơi Davao Oriental lúc 9 giờ 43 phút sáng nay (giờ địa phương), khiến Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines phải đưa ra cảnh báo sóng thần. Viện này cho biết dự kiến ​​sẽ có một trận sóng thần hủy diệt với độ cao sóng có thể đe dọa tính mạng.

Dựa trên các mô hình kịch bản sóng thần địa phương, Phivolcs cho biết dự kiến ​​sẽ có sóng cao hơn một mét so với mực nước biển bình thường, đặc biệt là ở các vịnh và eo biển kín.

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

