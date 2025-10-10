Động đất 7,6 độ tại Philippines, nhiều nước cảnh báo sóng thần

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao sáng 10/10 khiến Philippines và một số nước phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp, yêu cầu cư dân ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao.

Cơ quan địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết, một trận động đất mạnh 7,6 độ đã xảy ra ngoài khơi miền Nam nước này vào sáng 10/10, kéo theo cảnh báo sóng thần khẩn cấp và yêu cầu người dân tại các khu vực ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao, Reuters đưa tin.

Theo Phivolcs, tâm chấn nằm ngoài khơi thị trấn Manay, tỉnh Davao Oriental, thuộc đảo Mindanao - ở độ sâu khoảng 10 km. Cơ quan này cảnh báo có thể xảy ra thiệt hại và dư chấn mạnh sau trận động đất, đồng thời kêu gọi cư dân các thị trấn ven biển miền Trung và miền Nam Philippines lập tức di chuyển lên cao hoặc sâu vào đất liền để đảm bảo an toàn.

“Những đợt sóng cao hơn mực thủy triều bình thường trên một mét có thể xuất hiện trong vòng hai giờ tới”, thông báo của Phivolcs nêu rõ.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn nằm ở phía đông đảo Mindanao, cách thành phố Davao khoảng 123 km, ở độ sâu 58,1 km.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cũng phát cảnh báo nguy cơ sóng thần, cho biết các khu vực nằm trong phạm vi 300 km từ tâm chấn có thể hứng chịu các đợt sóng nguy hiểm.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, tại Philippines, các đợt sóng cao từ 1-3 m so với mực thủy triều có thể xuất hiện sau trận động đất mạnh. Một số khu vực ven biển của Indonesia và Palau cũng được cảnh báo có thể ghi nhận sóng cao tới 1 m.

Thị trấn Philippines rung chuyển dữ dội do động đất Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ vỡ sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tối 9/10.

Thống đốc tỉnh Davao Oriental, ông Edwin Jubahib, cho hay người dân hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Một số tòa nhà đã bị hư hại. Trận động đất thực sự rất mạnh,” ông nói với đài phát thanh DZMM. Hiện các nhà chức trách tại khu vực bị ảnh hưởng ở miền Nam Philippines vẫn chưa thể liên lạc để cập nhật tình hình thiệt hại cụ thể.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá tình hình tại hiện trường và sẽ triển khai lực lượng tìm kiếm – cứu nạn ngay khi điều kiện cho phép. “Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết được chuyển đến những người bị ảnh hưởng”, ông Marcos nhấn mạnh trong thông cáo.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cũng đã phát cảnh báo sóng thần cho các khu vực phía bắc đảo Sulawesi và Papua sau trận động đất mạnh ở miền Nam Philippines.

Theo mô hình dự báo của BMKG, những đợt sóng cao khoảng 50 cm có thể ảnh hưởng đến các vùng ven biển của Indonesia.

Trận động đất được đánh giá là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất từng ghi nhận tại khu vực này trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sóng thần tương tự như những thảm họa trong quá khứ tại Thái Bình Dương.