Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Động đất 7,6 độ tại Philippines, nhiều nước cảnh báo sóng thần

  • Thứ sáu, 10/10/2025 09:39 (GMT+7)
  • 09:39 10/10/2025

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao sáng 10/10 khiến Philippines và một số nước phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp, yêu cầu cư dân ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao.

Cơ quan địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết, một trận động đất mạnh 7,6 độ đã xảy ra ngoài khơi miền Nam nước này vào sáng 10/10, kéo theo cảnh báo sóng thần khẩn cấp và yêu cầu người dân tại các khu vực ven biển nhanh chóng sơ tán lên vùng cao, Reuters đưa tin.

Theo Phivolcs, tâm chấn nằm ngoài khơi thị trấn Manay, tỉnh Davao Oriental, thuộc đảo Mindanao - ở độ sâu khoảng 10 km. Cơ quan này cảnh báo có thể xảy ra thiệt hại và dư chấn mạnh sau trận động đất, đồng thời kêu gọi cư dân các thị trấn ven biển miền Trung và miền Nam Philippines lập tức di chuyển lên cao hoặc sâu vào đất liền để đảm bảo an toàn.

“Những đợt sóng cao hơn mực thủy triều bình thường trên một mét có thể xuất hiện trong vòng hai giờ tới”, thông báo của Phivolcs nêu rõ.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn nằm ở phía đông đảo Mindanao, cách thành phố Davao khoảng 123 km, ở độ sâu 58,1 km.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cũng phát cảnh báo nguy cơ sóng thần, cho biết các khu vực nằm trong phạm vi 300 km từ tâm chấn có thể hứng chịu các đợt sóng nguy hiểm.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, tại Philippines, các đợt sóng cao từ 1-3 m so với mực thủy triều có thể xuất hiện sau trận động đất mạnh. Một số khu vực ven biển của Indonesia và Palau cũng được cảnh báo có thể ghi nhận sóng cao tới 1 m.

Thị trấn Philippines rung chuyển dữ dội do động đất Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ vỡ sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tối 9/10.

Thống đốc tỉnh Davao Oriental, ông Edwin Jubahib, cho hay người dân hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Một số tòa nhà đã bị hư hại. Trận động đất thực sự rất mạnh,” ông nói với đài phát thanh DZMM. Hiện các nhà chức trách tại khu vực bị ảnh hưởng ở miền Nam Philippines vẫn chưa thể liên lạc để cập nhật tình hình thiệt hại cụ thể.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá tình hình tại hiện trường và sẽ triển khai lực lượng tìm kiếm – cứu nạn ngay khi điều kiện cho phép. “Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết được chuyển đến những người bị ảnh hưởng”, ông Marcos nhấn mạnh trong thông cáo.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cũng đã phát cảnh báo sóng thần cho các khu vực phía bắc đảo Sulawesi và Papua sau trận động đất mạnh ở miền Nam Philippines.

Theo mô hình dự báo của BMKG, những đợt sóng cao khoảng 50 cm có thể ảnh hưởng đến các vùng ven biển của Indonesia.

Trận động đất được đánh giá là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất từng ghi nhận tại khu vực này trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sóng thần tương tự như những thảm họa trong quá khứ tại Thái Bình Dương.

Một ngôi làng bị xóa sổ sau động đất tại Philippines

Trận động đất 6,9 độ ở Cebu đã cướp đi ít nhất 72 sinh mạng, khiến một ngôi làng từng che chở nạn nhân siêu bão Haiyan bị xóa sổ, và là điểm đau thương trong thảm họa mới.

19:12 2/10/2025

Miền Trung Philippines tan hoang sau động đất

Đêm 30/9, động đất 6,9 độ ngoài khơi đảo Cebu (Philippines) làm ít nhất 60 người chết, 147 bị thương. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

11:14 1/10/2025

Động đất rung chuyển Philippines, 60 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra đêm 30/9 ngoài khơi tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, gần 150 người bị thương và hàng loạt công trình sụp đổ.

08:30 1/10/2025

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.

Phương Linh

động đất tại Philippines Mỹ Pháp Philippines Philippines cảnh báo sóng thần Mỹ Indonesia

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

Đọc tiếp

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

3 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

4 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý