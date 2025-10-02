Một ngôi làng bị xóa sổ sau động đất tại Philippines

Trận động đất 6,9 độ ở Cebu đã cướp đi ít nhất 72 sinh mạng, khiến một ngôi làng từng che chở nạn nhân siêu bão Haiyan bị xóa sổ, và là điểm đau thương trong thảm họa mới.

Người thân khóc nức nở trước quan tài của một nạn nhân thiệt mạng do trận động đất 6,9 độ ở Cebu (Philippines) ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 2/10, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh ở miền Trung Philippines đã tăng lên 72 người tính đến ngày 2/10, 294 người bị thương và khoảng 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa.



Ba thi thể mới nhất được tìm thấy trong đống đổ nát của một khách sạn sụp đổ tại thành phố Bogo, gần tâm chấn trận động đất 6,9 độ Richter xảy ra hôm 30/9.

“Hiện không còn trường hợp mất tích nào, tức là tất cả đều đã được thống kê”, ông Junie Castillo, phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia, cho biết, đồng thời nói thêm một số đơn vị cứu hộ ở tỉnh Cebu đã được lệnh rút quân.

Người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất

Theo giới chức Phillipines, lực lượng cứu hộ bắt đầu thu hẹp tìm kiếm người mất tích và chuyển trọng tâm sang chăm sóc hàng trăm người bị thương cũng như hàng nghìn người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Trong trận động đất, một ngôi làng miền núi tên Binabag thuộc tỉnh Cebu là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Một vụ sạt lở kinh hoàng đã chôn vùi toàn bộ những căn nhà gỗ dưới chân đồi, cướp đi sinh mạng 10 thành viên trong cùng một gia đình. Nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ 10 tháng tuổi, vẫn đang nằm trong nôi khi đất đá và bùn đổ ập xuống mái nhà.

Những người còn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ để có thể gây dựng lại cuộc sống.

“Thưa Tổng thống, chúng tôi không muốn trở về vùng đất đầy hiểm nguy ấy nữa. Nhưng chúng tôi chẳng còn đồng nào”, ông Esperidion Lambojon, cư dân làng Binabag, nghẹn ngào gửi thông điệp đến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khi đứng trước những cỗ quan tài của gia đình mình.

“Chúng tôi cần một mái ấm mới, bởi trận động đất đã xóa sổ cả ngôi làng của chúng tôi”, ông nói thêm, trong tiếng nấc nghẹn của người vừa mất cả quê hương lẫn người thân.

Một người phụ nữ đau buồn trước quan tài của những nạn nhân thiệt mạng bởi trận động đất ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh Binabag, ngôi làng vốn được kỳ vọng là nơi an toàn, với 200 căn nhà “chống chịu thiên tai” do một tổ chức từ thiện tài trợ, thiết kế để trụ vững trước những trận cuồng phong. Nhưng giờ đây, chính nơi này lại trở thành điểm tang thương trong thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra đêm 30/9.

Khi siêu bão Haiyan - thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Philippines - càn quét qua miền Trung đất nước năm 2013, hơn 6.000 người đã bỏ mạng và hàng triệu gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Để hồi sinh cuộc sống cho các nạn nhân, một dự án từ thiện quy mô mang tên Làng SM Cares được xây dựng tại thành phố Bogo, tỉnh Cebu. Hơn 200 ngôi nhà “chống chịu thiên tai” đã mọc lên, kiên cố trước gió bão, trở thành niềm hy vọng cho những người từng mất tất cả.

Bên cạnh những nạn nhân Haiyan, ngôi làng còn là nơi tái định cư cho các hộ dân phải rời khỏi vùng ven biển nguy hiểm. Tuy nhiên, theo bà Mikee Empaces, thư ký điều hành văn phòng Thống đốc, nhiều mái nhà tại đây đã sập xuống khi động đất xảy ra.

Theo lực lượng cứu hộ, riêng tại SM Cares Village đã có ít nhất 10 người thiệt mạng, nhiều mái nhà sập xuống, một số gia đình bị xóa sổ.

“Ngôi làng này vốn được xây dựng để bảo vệ những người từng sống sót sau thiên tai. Nhưng giờ đây, chính họ lại gục ngã trước một thảm họa khác”, ông Wilson Ramos, nhân viên ứng cứu địa phương, nghẹn ngào nói với New York Times.

Bà Jeany Ynot, Giám đốc đơn vị phòng chống thiên tai thành phố Bogo, cho biết: “Có những gia đình biến mất hoàn toàn. Ở nhiều trường hợp khác, nhiều thành viên trong cùng một gia đình không qua khỏi. Nỗi đau quá lớn”.

Cebu trong tình trạng khẩn cấp

Thống đốc Cebu, bà Pamela Baricuatro, đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh. Nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề: 11 cây cầu hư hỏng nghiêm trọng, nhiều tuyến đường chính bị chặn bởi sạt lở; tòa thị chính thành phố Bogo, một số công sở và cả trung tâm thể thao đều sụp đổ hoặc hư hại nặng. Ít nhất ba đô thị bị mất điện và liên lạc.

Lực lượng cứu hộ tại Cebu tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận động đất. Ảnh: Reuters.

Tại bệnh viện quận Bogo, hàng trăm bệnh nhân phải sơ tán ra lều tạm do tòa nhà bị rạn nứt. Các y bác sĩ kiệt sức vì quá tải, buộc chính quyền phải điều thêm nhân lực.

“Chúng tôi cần khôi phục điện và bảo đảm các công trình không tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Đây là ưu tiên số một”, ông Bernardo Rafaelito Alejandro, Phó cục trưởng Cục Phòng vệ Dân sự, khẳng định.

Trong chuyến thị sát ngày 2/10, Tổng thống Ferdinand Marcos đã bay đến Bogo cùng đoàn cố vấn cấp cao. Ông cam kết dựng “thành phố lều” quy mô lớn cho những người mất nhà cửa và cả các gia đình lo sợ dư chấn. Mỗi hộ bị sập nhà sẽ được hỗ trợ 10.000 peso (khoảng 172 USD ), AFP đưa tin.

Tổng thống Marcos cho biết thiệt hại chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng. Do nhiều trung tâm sơ tán cũng bị ảnh hưởng, chính phủ buộc phải chọn giải pháp dựng lều bạt quy mô lớn để người dân có nơi che mưa nắng.

“Chúng tôi quyết định mua các loại lều cỡ lớn... Sẽ dựng thành phố lều trong thời gian ngắn nhất và cung cấp đủ lương thực, nước uống và điện”, ông khẳng định.

Đồng thời, ông cam kết khôi phục điện cho toàn bộ thành phố Bogo - nơi có 90.000 dân - trong ngày.

Người dân vật lộn trong nỗi sợ dư chấn

Dù trận động đất đã ngừng, dư chấn sau động đất vẫn liên tục xảy ra khiến người dân thêm hoang mang. Nhiều người chọn ngủ ngoài trời, ở công viên hoặc trên vỉa hè.

Tại một nhà nguyện nhỏ ở Bogo, 18 tuổi Diane Madrigal cùng 14 người hàng xóm phải trú tạm sau khi nhà cửa bị san phẳng. Quần áo, lương thực chất đầy trên ghế gỗ.

“Bức tường nhà tôi đã đổ sập. Tôi không biết khi nào mới được trở về. Mỗi lần dư chấn, tôi lại có cảm giác phải chạy thoát thân”, Madrigal chia sẻ.

Những người dân hoang mang, buồn bã và mệt mỏi sau trận động đất. Ảnh: Reuters.

Cách đó không xa, Lucille Ipil, 43 tuổi, mẹ bốn con, xếp can nước chờ xe tải cứu trợ. “Động đất đã phá nát cuộc sống của chúng tôi. Ăn uống, tắm rửa đều khổ sở. Chúng tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhưng không biết bao giờ. Việc tái thiết sẽ rất lâu dài”.

Hiện nhiều khu vực vẫn chìm trong bóng tối, bệnh nhân phải nằm trong những lều tạm bên ngoài bệnh viện tỉnh Cebu bị hư hỏng.

Trong khi đó, hàng nghìn người dân Bogo phải sống ngoài trời. “Chúng tôi có khoảng 1.000 cư dân phải ở không gian mở vì nhà cửa chưa được xác định an toàn”, ông Alejandro cho biết.