Động đất rung chuyển Philippines, 60 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra đêm 30/9 ngoài khơi tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, gần 150 người bị thương và hàng loạt công trình sụp đổ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra lúc gần 22h với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km. Nhiều dư chấn tiếp nối sau đó, trong đó có dư chấn mạnh tới 6 độ, khiến người dân hoảng loạn tháo chạy ra khỏi nhà trong đêm tối, theo Manila Times.

Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân tử vong chủ yếu do nhà cửa, công trình bị sập. Ba thành viên Lực lượng Cảnh sát biển và một lính cứu hỏa thiệt mạng khi mái bê tông của một nhà thi đấu đổ sập trong lúc diễn ra trận bóng rổ giữa các cơ quan. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines, ông Richard Gordon, xác nhận ít nhất 13 người chết tại thị trấn San Remigio trong vụ sập này.

Thống kê ban đầu cho thấy 4 tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn, 3 công trình chính quyền hư hại nặng, 6 cây cầu và một tuyến đường không thể lưu thông. Nhiều khu vực tại Cebu rơi vào cảnh mất điện diện rộng, một số máy biến áp phát nổ trong lúc rung lắc.

“Chúng tôi cảm thấy rung chấn cực mạnh, tủ đồ bị xô lệch, nhiều người choáng váng”, lính cứu hỏa Joey Leeguid kể lại. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Cebu Pamela Baricuatro cho biết hàng loạt nhà cửa, trường học và một bệnh viện bị hư hỏng, lực lượng y tế khẩn cấp đã được triển khai để cứu chữa nạn nhân.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trung tâm thương mại bốc cháy dữ dội, một cửa hàng McDonald’s hư hỏng nặng. Video khác ghi lại cảnh các thí sinh hoa hậu hoảng loạn bỏ chạy khỏi sân khấu khi mặt đất rung lắc.

Các lớp học tại thành phố Medellin và nhiều khu vực khác đã tạm ngừng cho đến khi việc đánh giá an toàn công trình được hoàn tất.

USGS ước tính hơn nửa triệu người dân trên khắp quần đảo Visayas, bao gồm Cebu, Biliran và Leyte, đã cảm nhận rung chấn rất mạnh. Cơ quan này cảnh báo các công trình kém chất lượng dễ hư hại nghiêm trọng, trong khi công trình kiên cố có thể chịu ảnh hưởng nhẹ đến trung bình.

Cơ quan địa chấn Philippines tiếp tục cảnh báo dư chấn và nguy cơ biến động mực nước biển, khuyến cáo người dân cảnh giác với các con sóng bất thường.

Philippines nằm trong “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên hứng chịu động đất và núi lửa phun trào. Năm 2023, một trận động đất ngoài khơi mạnh 6,7 độ cũng từng khiến 8 người thiệt mạng.