Sau Ragasa, bão Bualoi làm Philippines tê liệt

Hơn 1,2 triệu người dân Philippines đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ 3 cơn bão lớn nối tiếp nhau. Số người chết được báo cáo đã lên tới 14, trong khi hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Người dân Philippines và những chú chó của họ được lực lượng cứu hộ sơ tán khi mực nước dâng cao vì bão Bualoi tại tỉnh Leyte. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.

Ngay sau siêu bão Ragasa, Philippines lại hứng chịu thêm cơn bão mạnh mới: Opong (quốc tế gọi là Bualoi), đạt cấp bão vào tối 25/9. Cơn bão đã đổ bộ tỉnh Samar ở phía Đông với sức gió giật tới 165 km/h, gây mưa lớn và lũ quét tại nhiều nơi.

Giới chức cho biết hơn 24.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh bão. Tại khu vực Bicol và một phần đảo Luzon, mưa to khiến nhiều trường học, cơ quan chính phủ buộc phải đóng cửa. 30 tỉnh, bao gồm thủ đô Manila, đã phát đi cảnh báo bão khẩn cấp.

Hoạt động giao thông bị tê liệt: 6.000 hành khách mắc kẹt tại hơn 100 cảng biển do lực lượng bảo vệ bờ biển ngừng hầu hết chuyến phà, trong khi hàng chục chuyến bay nội địa cũng bị hủy bỏ.

Bão Ragasa gây lở đất nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.

Theo báo cáo sáng 26/9 của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), có tới 303.357 hộ gia đình, tương đương 1.212.712 người, tại 2.472 khu dân cư thuộc 11 vùng trên cả nước bị ảnh hưởng, PNA cho biết.

Các khu vực chịu tác động trải rộng từ Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, miền Trung Luzon đến thủ đô Manila và nhiều vùng phía Nam như Bicol, Visayas hay Bangsamoro.

Trong số này, 7.391 gia đình đang phải trú ẩn tại 389 trung tâm sơ tán, còn 8.706 hộ khác được hỗ trợ tại chỗ. Thiệt hại về nhà cửa lên tới 3.831 căn, trong đó hơn 3.600 căn hư hại một phần và 224 căn bị phá hủy hoàn toàn.

Về con số thương vong, 14 ca tử vong đã được ghi nhận, song mới chỉ có 3 trường hợp tại vùng Cordillera được xác minh. Tám ca ở Cagayan Valley và 3 ca ở Trung Luzon vẫn đang chờ xác nhận. Ngoài ra, có 17 người bị thương (10 ca đã được xác thực) và 2 trường hợp mất tích (1 ca được xác nhận).

Cơ quan chức năng ước tính thiệt hại về hạ tầng và nông nghiệp lần lượt là 794,8 triệu peso và 38,5 triệu peso.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.