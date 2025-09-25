Việt Nam phối hợp với Trung Quốc, Philippines hỗ trợ tàu thuyền khi cần thiết

Chiều 25/9, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về các biện pháp ứng phó với bão số 9 (Ragasa).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Trả lời câu hỏi về công tác đối phó với cơn bão Ragasa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, giống như lần đối phó những cơn bão trước đây, Bộ Ngoại giao đã ngay lập tức liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc, Philippines chủ động liên hệ cơ quan chức năng sở tại, tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú, hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong điều kiện cần thiết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao tại Hà Nội đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc và Philippines hỗ trợ các tàu thuyền Việt Nam trong điều kiện cần thiết. Bộ Ngoại giao cũng cử cán bộ trực 24/24 giờ, kịp thời trực hỗ trợ, liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước để ứng phó với cơn bão số 9 này.