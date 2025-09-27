Bão Bualoi càn quét Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Các quan chức ứng phó thảm họa cho biết số người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới dữ dội Bualoi quét qua miền Trung Philippines và khu vực Nam Luzon đã tăng lên 10 người, trong bối cảnh miền Bắc nước này tiếp tục phục hồi sau ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

Hậu quả bão Bualoi ở Philippines. Ảnh: Reuters.

Hoạt động của chính quyền và trường học ở nhiều nơi của Philippines, bao gồm cả Metro Manila, đã bị tạm dừng trước khi bão Bualoi đổ bộ. Cơn bão mới đổ bộ chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc Philippines, khiến 14 người tử vong trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) - nơi có ít nhất 15 người chết do bão này.

Cơn bão mới nhất đã đổ bộ vào Đông Samar, miền Trung Philippines, trước khi tràn vào Masbate và quét qua vùng Bicol ở phía Nam đảo Luzon lớn nhất đất nước.

Các quan chức ứng phó thảm họa cho biết ba trong số những người thiệt mạng là ở tỉnh Masbate. Một người bị cây đổ đè trúng, một người khác chết đuối, trong khi người thứ ba thiệt mạng do tường đổ sập.

Bảy người khác đã thiệt mạng ở miền trung Philippines sau lũ quét và triều cường do bão gây ra, theo Văn phòng Phòng vệ dân sự.

Trong một cuộc họp báo, Thống đốc tỉnh Masbate đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ ngay lập tức, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục điện và mở lại các cảng để có thể vận chuyển hàng cứu trợ.

Bão Bualoi dự kiến ​​sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Việt Nam.