Bão Bualoi càn quét Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

|
Hậu quả bão Bualoi ở Philippines. Ảnh: Reuters.
Hoạt động của chính quyền và trường học ở nhiều nơi của Philippines, bao gồm cả Metro Manila, đã bị tạm dừng trước khi bão Bualoi đổ bộ. Cơn bão mới đổ bộ chỉ vài ngày sau khi siêu bão Ragasa gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc Philippines, khiến 14 người tử vong trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) - nơi có ít nhất 15 người chết do bão này.
Cơn bão mới nhất đã đổ bộ vào Đông Samar, miền Trung Philippines, trước khi tràn vào Masbate và quét qua vùng Bicol ở phía Nam đảo Luzon lớn nhất đất nước.
Các quan chức ứng phó thảm họa cho biết ba trong số những người thiệt mạng là ở tỉnh Masbate. Một người bị cây đổ đè trúng, một người khác chết đuối, trong khi người thứ ba thiệt mạng do tường đổ sập.
Bảy người khác đã thiệt mạng ở miền trung Philippines sau lũ quét và triều cường do bão gây ra, theo Văn phòng Phòng vệ dân sự.
Trong một cuộc họp báo, Thống đốc tỉnh Masbate đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ ngay lập tức, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục điện và mở lại các cảng để có thể vận chuyển hàng cứu trợ.
Bão Bualoi dự kiến sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Việt Nam.
Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.