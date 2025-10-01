Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Miền Trung Philippines tan hoang sau động đất

  • Thứ tư, 1/10/2025 11:14 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Đêm 30/9, động đất 6,9 độ ngoài khơi đảo Cebu (Philippines) làm ít nhất 60 người chết, 147 bị thương. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Người dân Philippines hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển Một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào đêm 30/9, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường, làm hư hại một nhà thờ bằng đá và gây mất điện tại một số khu vực. Tâm chấn nằm cách thành phố Bogo, tỉnh Cebu khoảng 17 km về phía đông bắc.
dong dat tai Philippines anh 1

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết trận động đất 6,9 độ xảy ra vào đêm ngày 30/9 đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, 22 công trình bị hư hại nặng. Nhiều nạn nhân được ghi nhận tại thành phố Bogo và thị trấn lân cận San Remigio, nơi nhiều ngôi nhà và công trình công cộng sập đổ. Ảnh: Anadolu.
dong dat tai Philippines anh 2dong dat tai Philippines anh 3

Một cửa hàng McDonald’s bị hư hại nặng sau trận động đất. Ngoài ra, Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trung tâm thương mại bốc cháy dữ dội. Ảnh: X/StrandenWX.

dong dat tai Philippines anh 4dong dat tai Philippines anh 5

Nhiều nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng tại Cebu. Được biết ít nhất 4 tòa nhà bị sập, ba tòa nhà chính quyền bị hư hại, 6 cây cầu và một con đường hiện không thể tiếp cận. Khu vực xảy ra động đất cũng bị mất điện diện rộng. “Có thể vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới các công trình đổ sập,” ông Wilson Ramos, một quan chức cứu hộ tỉnh Cebu, cho biết. Ảnh: X/StrandenWX.

Nhà thờ tại Philippines rung lắc dữ dội trong động đất Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines đêm 30/9 khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng trong khu vực. Người dân Philippines cho biết một số nhà thờ đã bị sập một phần và một số trường học buộc phải sơ tán vì trận động đất.
dong dat tai Philippines anh 6

Nhiều tòa nhà thương mại, trường học và một cửa hàng thức ăn nhanh tại Bogo đã hư hỏng nặng. Trong ảnh, đám đông lớn đầy lo lắng tập trung bên ngoài một cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee. Ảnh: Anadolu.


dong dat tai Philippines anh 7

Một ngôi nhà ở tỉnh Cebu bị tốc hết mái bởi trận động đất. Tại Bantayan, bà Agnes Merza, 65 tuổi, cho biết gạch lát trong bếp nứt toác, hàng xóm hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. “Hai cậu bé giúp việc của tôi thì chui ngay xuống gầm bàn theo đúng hướng dẫn khi còn sinh hoạt hướng đạo sinh”, bà nói. Ảnh: Cebu Governor's Office.
dong dat tai Philippines anh 8

Lực lượng cứu hộ đứng trước một công trình bị hư hại sau trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra tại thị trấn Daanbantayan, tỉnh Cebu. Một lính cứu hỏa tại thị trấn San Fernando kể lại: “Chúng tôi cảm thấy rung lắc cực mạnh, tủ đồ bị xô sang hai bên, nhiều người chóng mặt. Rất may là toàn bộ lực lượng đều an toàn”. Được biết, Lực lượng cứu hỏa ba thành viên Lực lượng Cảnh sát biển và một lính cứu hỏa thiệt mạng khi mái bê tông của một nhà thi đấu đổ sập trong lúc diễn ra trận bóng rổ giữa các cơ quan.

Động đất rung chuyển Philippines, 60 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra đêm 30/9 ngoài khơi tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, gần 150 người bị thương và hàng loạt công trình sụp đổ.

3 giờ trước

Bão Bualoi càn quét Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Các quan chức ứng phó thảm họa cho biết số người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới dữ dội Bualoi quét qua miền Trung Philippines và khu vực Nam Luzon đã tăng lên 10 người, trong bối cảnh miền Bắc nước này tiếp tục phục hồi sau ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

13:19 27/9/2025

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.

Viet Nam keu goi quoc te hanh dong xoa vu khi hat nhan hinh anh

Việt Nam kêu gọi quốc tế hành động xoá vũ khí hạt nhân

40 phút trước 11:20 1/10/2025

0

Tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam, kêu gọi các quốc gia hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí này.

Hai con bao xoay quanh nhau tren Dai Tay Duong hinh anh

Hai cơn bão xoáy quanh nhau trên Đại Tây Dương

2 giờ trước 09:31 1/10/2025

0

Hai cơn bão nhiệt đới này tiến lại gần nhau và bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ quanh nhau tạo nên một hiện tượng rất hiếm gặp trên Đại Tây Dương.

Phương Linh

động đất tại Philippines Pháp Philippines miền Trung thiệt mạng McDonald’s Jolibee hư hại mất điện mắc kẹt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý