Miền Trung Philippines tan hoang sau động đất

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết trận động đất 6,9 độ xảy ra vào đêm ngày 30/9 đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, 22 công trình bị hư hại nặng. Nhiều nạn nhân được ghi nhận tại thành phố Bogo và thị trấn lân cận San Remigio, nơi nhiều ngôi nhà và công trình công cộng sập đổ. Ảnh: Anadolu.

Một cửa hàng McDonald’s bị hư hại nặng sau trận động đất. Ngoài ra, Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trung tâm thương mại bốc cháy dữ dội. Ảnh: X/StrandenWX.

Nhiều nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng tại Cebu. Được biết ít nhất 4 tòa nhà bị sập, ba tòa nhà chính quyền bị hư hại, 6 cây cầu và một con đường hiện không thể tiếp cận. Khu vực xảy ra động đất cũng bị mất điện diện rộng. “Có thể vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới các công trình đổ sập,” ông Wilson Ramos, một quan chức cứu hộ tỉnh Cebu, cho biết. Ảnh: X/StrandenWX.

Nhiều tòa nhà thương mại, trường học và một cửa hàng thức ăn nhanh tại Bogo đã hư hỏng nặng. Trong ảnh, đám đông lớn đầy lo lắng tập trung bên ngoài một cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee. Ảnh: Anadolu.

Một ngôi nhà ở tỉnh Cebu bị tốc hết mái bởi trận động đất. Tại Bantayan, bà Agnes Merza, 65 tuổi, cho biết gạch lát trong bếp nứt toác, hàng xóm hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. “Hai cậu bé giúp việc của tôi thì chui ngay xuống gầm bàn theo đúng hướng dẫn khi còn sinh hoạt hướng đạo sinh”, bà nói. Ảnh: Cebu Governor's Office.

Lực lượng cứu hộ đứng trước một công trình bị hư hại sau trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra tại thị trấn Daanbantayan, tỉnh Cebu. Một lính cứu hỏa tại thị trấn San Fernando kể lại: “Chúng tôi cảm thấy rung lắc cực mạnh, tủ đồ bị xô sang hai bên, nhiều người chóng mặt. Rất may là toàn bộ lực lượng đều an toàn”. Được biết, Lực lượng cứu hỏa ba thành viên Lực lượng Cảnh sát biển và một lính cứu hỏa thiệt mạng khi mái bê tông của một nhà thi đấu đổ sập trong lúc diễn ra trận bóng rổ giữa các cơ quan.

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra đêm 30/9 ngoài khơi tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, gần 150 người bị thương và hàng loạt công trình sụp đổ.

