Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm từ tàu khu trục tàng hình

Lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu khu trục Type 055, cho thấy bước tiến mới về năng lực tác chiến biển xa.

Ngày 28/12, một video do China Military Bugle - kênh truyền thông chính thức thuộc Trung tâm Truyền thông Tin tức Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho thấy quá trình thử nghiệm được mô tả là “giai đoạn cuối” của tên lửa YJ-20 trên tàu khu trục Vô Tích.

Trung Quốc phô diễn sức mạnh tên lửa YJ-20 phóng từ tàu tàng hình Video do kênh truyền thông của Hải quân Trung Quốc công bố ngày 28/12 cho thấy tên lửa YJ-20 được phóng từ một ống phóng thẳng đứng (VLS) ở khu vực đuôi tàu Type 055 Vô Tích. Tên lửa sử dụng phương thức phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt.

Trong lĩnh vực quân sự, thuật ngữ “thử nghiệm cuối cùng” thường ám chỉ bước kiểm tra hoàn tất trước khi một hệ thống vũ khí chính thức kết thúc khâu phát triển và sẵn sàng bước vào sản xuất, trang bị đại trà.

Theo các hình ảnh được công bố, tên lửa YJ-20 được phóng từ hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) bố trí ở khu vực phía sau tàu Type 055 Vô Tích.

Tên lửa áp dụng cơ chế phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính kích hoạt. Truyền thông quân đội Trung Quốc cho biết, quả đạn đã đánh trúng và phá hủy mục tiêu trong bài thử nghiệm.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc công khai hình ảnh tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu chiến. Trước đó, loại tên lửa này từng xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh ngày 3/9, cùng ba dòng tên lửa chống hạm khác gồm YJ-15, YJ-19 và YJ-17.

Theo các nguồn tin quân sự, những loại tên lửa nói trên có thể được triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu trên tàu sân bay, tàu mặt nước và tàu ngầm, qua đó mở rộng đáng kể năng lực tấn công đa hướng của PLA.

Nhận định về tính năng của YJ-20, chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Jun She cho biết, các tên lửa có khả năng cơ động với tốc độ vượt Mach 5 - gấp năm lần tốc độ âm thanh - được xếp vào nhóm vũ khí siêu vượt âm.

Trao đổi với Global Times, ông cho rằng dựa trên hình dáng bên ngoài, YJ-20 thuộc loại tên lửa tăng tốc - lướt, gồm tầng đẩy và phương tiện lượn mang đầu đạn có cấu trúc hình nón kép.

Theo ông Zhang, thiết kế này tạo ra sóng xung kích ổn định trong suốt hành trình bay ở tốc độ siêu thanh, cho phép các bề mặt điều khiển khí động học hoạt động hiệu quả ở giai đoạn cuối, từ đó nâng cao khả năng xuyên phá các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Ngoài ra, YJ-20 được cho là có khả năng tấn công mục tiêu trên biển theo quỹ đạo gần như thẳng đứng, tương tự tên lửa đạn đạo. Khi kết hợp với tốc độ siêu vượt âm, điều này khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

“Việc tích hợp YJ-20 trên các tàu khu trục cỡ lớn như Type 055 sẽ giúp Hải quân PLA tăng đáng kể năng lực tác chiến biển xa, mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chiều sâu phòng thủ chiến lược của Trung Quốc”, chuyên gia Zhang nhấn mạnh.