Trung Quốc điều 4 lực lượng lớn tập trận 'răn đe' Đài Loan

  • Thứ hai, 29/12/2025 09:55 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 29/12 đã chính thức khởi động cuộc tập trận mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025”.

Đại tá Shi Yi, người phát ngôn Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, thông báo về cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" - Ảnh: Military.cnr.cn.

Theo ông Shi Yi, PLA đã huy động đồng loạt lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Tên lửa tiến hành diễn tập quân sự liên hợp tại eo biển Đài Loan và các vùng biển ở phía bắc, tây nam, đông nam cũng như phía đông đảo Đài Loan.

Nội dung tập trung vào tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên không - trên biển, giành quyền kiểm soát tổng hợp, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như tăng cường năng lực răn đe đa hướng bên ngoài chuỗi đảo.

Trong quá trình diễn tập, các tàu chiến và máy bay PLA tiếp cận đảo Đài Loan từ nhiều hướng khác nhau, với sự phối hợp tác chiến của nhiều quân chủng nhằm kiểm tra khả năng tác chiến hiệp đồng liên quân, ông Shi cho biết.

Người phát ngôn Chiến khu Đông bộ nhấn mạnh, cuộc tập trận là “lời cảnh báo nghiêm khắc” đối với các lực lượng “Đài Loan độc lập”, đồng thời là hành động “hợp pháp và cần thiết” nhằm bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc, theo Trung Quốc nhật báo.

Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ, 5 khu vực được tiến hành diễn tập quân sự liên hợp sẽ bị hạn chế hoạt động hàng hải và hàng không trong vòng 10 giờ, bắt đầu từ 8h30 sáng theo giờ địa phương.

Trung Quoc anh 1

Các khu vực quanh Đài Loan mà quân đội Trung Quốc thông báo sẽ tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi Mỹ và Đài Loan đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm các hệ thống pháo phản lực HIMARS, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái cảm tử, pháo tự hành và phần mềm quân sự.

Diễn biến này cũng nối tiếp phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người tuyên bố Tokyo có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm kiểm soát Đài Loan.

Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định Đài Loan - vùng lãnh thổ tự quản và có hệ thống dân chủ - là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.

Phương Linh

