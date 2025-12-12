Động đất mạnh 6,7 độ ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần

Nhật Bản ghi nhận loạt động đất mạnh liên tiếp, kéo theo cảnh báo sóng thần và dự báo thiệt hại nghiêm trọng. Giới chức nhận định nguy cơ thảm họa quy mô lớn đang hiện hữu.

Trận động đất xảy ra cách thành phố Kuji thuộc tỉnh Iwate (Nhật Bản) 130km về phía đông bắc. Ảnh: USGS.GOV.

Một trận động đất có độ lớn sơ bộ 6,7 đã xảy ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản vào ngày 12/12, buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần. Trận động đất xảy ra lúc 11h44 (giờ địa phương), chỉ vài ngày sau khi khu vực này rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,5 độ, theo Reuters.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra cách thành phố Kuji thuộc tỉnh Iwate 130km về phía đông bắc.

Trước đó, cũng ngày 12/12, Tân Hoa xã đưa tin một trận động đất 5,3 độ đã làm rung chuyển đảo Hokkaido.

Những diễn biến địa chấn dồn dập đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thảm họa lớn.

Theo ước tính của Chính phủ Nhật Bản, một trận động đất mạnh kèm sóng thần dọc theo các rãnh Nhật Bản và Chishima có thể khiến tới 199.000 người thiệt mạng. Hội đồng Quản lý Thảm họa Trung ương cho biết các đợt sóng thần "cấp cực đại" từng xảy ra tại khu vực này theo chu kỳ khoảng 300 - 400 năm, Japan News cho biết.

Sự kiện gần nhất được cho là diễn ra vào thế kỷ 17. Các chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra một trận động đất và sóng thần cực mạnh trong tương lai gần là điều khó tránh khỏi.

Trong báo cáo công bố năm 2021, Hội đồng đánh giá rằng một trận động đất 9 độ có thể tạo ra những đợt sóng thần ập vào bờ biển Thái Bình Dương từ Hokkaido tới Chiba vào một đêm mùa đông - thời điểm tuyết dày có thể cản trở việc sơ tán. Kịch bản này có thể khiến 199.000 người thiệt mạng nếu động đất xuất phát từ rãnh Nhật Bản, và 100.000 người nếu xảy ra ở rãnh Chishima.

Ngay cả với những người kịp thời sơ tán, khoảng 42.000 người vẫn đối mặt nguy cơ tử vong do hạ thân nhiệt sau động đất rãnh Nhật Bản và 22.000 người trong trường hợp tương tự ở rãnh Chishima.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh số nạn nhân có thể giảm tới 80% nếu ý thức sơ tán sóng thần được cải thiện. Nguy cơ hạ thân nhiệt cũng có thể được loại bỏ nếu người dân chuẩn bị sẵn trang phục chống lạnh và thiết bị giữ ấm.