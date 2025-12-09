Nhật điều F-35 trinh sát sau động đất, cảnh báo nguy cơ địa chấn lớn

Ngay sau động đất 7,5 độ, Nhật Bản đã điều F-35 và F-2 thu thập dữ liệu hiện trường và khuyến cáo người dân chuẩn bị cho khả năng xảy ra một trận động đất mạnh tương đương hoặc lớn hơn trong những ngày tới.

Nhật Bản sáng nay đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần, vài giờ sau trận động đất mạnh 7,5 độ làm rung chuyển khu vực đông bắc và tạo ra những đợt sóng cao đến 70 cm vào tối 8/12.

Tuy nhiên, nhà chức trách tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giác cao khi điều động hàng loạt khí tài quân sự, gồm tiêm kích tàng hình F-35 và chiến đấu cơ F-2, để trinh sát và đánh giá hiện trường.

Khoảnh khắc động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản Trận động đất 7,6 độ ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản tối 8/12 khiến ít nhất 30 người bị thương, làm hư hại đường sá và cắt điện hàng nghìn hộ giữa giá rét. Video tại hiện trường cho thấy đường nứt toác, một ôtô bị sụt xuống hố và kính cửa sổ vỡ tung trên phố.

Theo NHK, ngay sau khi rung chấn xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori lúc 23h15, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai hai chiến đấu cơ F-2 từ căn cứ Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, một trực thăng tuần tra SH-60 của Hải quân từ căn cứ Ominato (Aomori), cùng hai tiêm kích F-35 từ căn cứ Misawa nhằm thu thập thông tin và kiểm tra thiệt hại dọc bờ biển Thái Bình Dương.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo động đất tối ngày 8/12 có thể chỉ là “đòn mở đầu”. Cơ quan này cho biết khu vực có 1% khả năng xảy ra một trận địa chấn mạnh từ 8 độ trở lên trong vòng bảy ngày - mức cảnh báo hiếm khi được ban hành và cũng là lần đầu áp dụng cho vùng duyên hải Hokkaido - Sanriku, Kyodo News cho biết.

JMA nhấn mạnh người dân cần chuẩn bị cho khả năng có thêm rung chấn tương đương hoặc mạnh hơn, đồng thời phải cố định đồ đạc trong nhà và sẵn sàng sơ tán nếu cảm nhận rung lắc.

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Trước đó, JMA ghi nhận rung chấn cấp 6+ theo thang Shindo tại thành phố Hachinohe (Aomori) - mức khiến con người không thể đứng vững và phải bò để di chuyển.

Ban đầu JMA thông báo động đất mạnh 7,6 độ nhưng sau đó điều chỉnh xuống 7,5 độ. Cơ quan này từng cảnh báo nguy cơ sóng thần cao tới 3 m, nhưng mức cao nhất quan sát được chỉ là 70 cm tại Iwate.

Ba tiếng rưỡi sau khi động đất xảy ra, cảnh báo sóng thần được hạ xuống mức khuyến cáo và hoàn toàn dỡ bỏ vào 6h20 phút sáng 9/12.

Tuy sóng thần chỉ đạt mức dưới một mét và không gây thiệt hại đáng kể, chính phủ Nhật vẫn triển khai văn phòng quản lý khủng hoảng tại Phủ Thủ tướng. Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết mọi nguồn lực đang được huy động để rà soát thiệt hại, cứu nạn và hỗ trợ khẩn cấp.

“Theo chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi huy động mọi nguồn lực để đánh giá thiệt hại, triển khai tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân”, ông nói tại họp báo.

Theo chính phủ Nhật Bản, trận động đất đã khiến 30 người bị thương và tạo ra sóng thần cao đến 70 cm dọc bờ Thái Bình Dương.

Hiện không có báo cáo về thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng, và cũng không phát hiện bất thường tại bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào trong cả nước.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Tokyo đã thông báo rằng tất cả cơ sở hạt nhân, bao gồm nhà máy Fukushima số 1, đều hoạt động bình thường sau trận động đất. Hoạt động xả nước đã qua xử lý tại Fukushima tạm thời bị đình chỉ để phòng ngừa.

Hàng trăm hộ dân tại Hokkaido và vùng Tohoku bị mất điện, nhưng theo các công ty điện lực Hokkaido và Tohoku, nguồn điện được khôi phục hoàn toàn vào lúc 5h sáng 9/12.

JR East cho biết tuyến Shinkansen Tohoku tạm dừng hoạt động hai chiều giữa Morioka và Shin-Aomori vào sáng 9/12 do ảnh hưởng của động đất. Một số tuyến khác cũng bị gián đoạn, và hành khách được khuyến cáo theo dõi thông tin trên trang web của hãng.