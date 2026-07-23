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Thế giới

Việt Nam đề nghị các bên thực hiện nghiêm túc về ứng xử ở Biển Đông

  • Thứ năm, 23/7/2026 18:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế sau vụ va chạm tại Bãi Cỏ Mây, đồng thời kỳ vọng sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/7. Ảnh: Việt Linh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về vụ va chạm giữa lực lượng hải cảnh Trung Quốc và quân nhân Philippines tại Bãi Cỏ Mây, đồng thời chia sẻ kỳ vọng đối với tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng hải cảnh Trung Quốc và quân nhân Philippines xảy ra va chạm tại Bãi Cỏ Mây hồi đầu tuần, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các bên cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tuân thủ các quy quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) diễn ra tại Philippines, khi được hỏi về kỳ vọng của Việt Nam đối với các nội dung thảo luận về Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết ASEAN và các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm 2026, hướng tới xây dựng một bộ quy tắc thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

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Phương Linh - Việt Linh

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