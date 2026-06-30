Nổ súng đẫm máu tại miền bắc Đức, 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trung tâm phúc lợi thanh thiếu niên ở thành phố Stade, bang Niedersachsen (Lower Saxony), phía Tây Bắc nước Đức ngày 29/6.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ nổ súng ở Stade, Đức, ngày 29/6/2026. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm chính cùng một đối tượng đồng phạm. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức trong nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường ở Dankersstraße, thành phố Stade, nằm bên bờ sông Elbe. Đại diện cảnh sát xác nhận: "Các vụ án mạng liên quan đến nhiều nạn nhân đã xảy ra tại cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên. Năm người đã tử vong và một số cá nhân khác bị thương”.

Hiện công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đang được triển khai khẩn trương. Cảnh sát khẳng định tình hình hiện đã được kiểm soát và không còn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh công cộng.

Tuy nhiên, giới chức vẫn khuyến cáo người dân tránh xa khu vực hiện trường để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đức là quốc gia có luật kiểm soát súng đạn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất châu Âu, đặc biệt, người dưới 25 tuổi bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra tâm thần trước khi được cấp phép sở hữu súng.