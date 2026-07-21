World Cup 2026: Cỗ máy kiếm tiền cho nước Mỹ

Một số chuyên gia cho rằng xét ở tầm vĩ mô, World Cup có thể không giúp nước chủ nhà lãi đậm. Nhưng người dân Mỹ không quan tâm điều ấy, họ đã kịp thu về bộn tiền những ngày qua.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình giữa giờ tại trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân vận động New York/New Jersey ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ), ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Cổ động viên Scotland uống cạn những giọt bia cuối cùng ở Boston. Người Hà Lan thuê hết các phòng tại khách sạn ở Kansas City. Người Pháp say sưa thưởng thức ẩm thực ở Philly...

Trong tháng qua, người hâm mộ bóng đá đã mạnh tay chi tiêu tại các thành phố đăng cai tổ chức World Cup trên khắp nước Mỹ. Dù chưa có con số thống kê tổng thể, một số doanh nghiệp Mỹ đã sớm tuyên bố thắng lớn sau mùa World Cup.

Thực tế “màu hồng” trái ngược lo lắng của chuyên gia

Ông Doug Hager, chủ sở hữu nhà hàng kiêm quán bia Đức Brauhaus Schmitz nằm ở Philadelphia, chia sẻ đầy phấn khởi: "Tôi vui sướng vì kiếm được nhiều tiền trong những ngày qua".

Vài tháng trước, một số chuyên gia ngành khách sạn từng lo ngại World Cup sẽ là quả "bom xịt" đối với nền kinh tế Mỹ.

Giáo sư kinh tế Victor Matheson tại Đại học Holy Cross cho biết, nhiều người e ngại sự đông đúc và ồn ào của World Cup sẽ khiến tệp khách du lịch truyền thống tránh xa các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu, còn người hâm mộ bóng đá quốc tế cũng chưa chắc đã đến Mỹ.

Fan của đội tuyển Cape Verde đến Brockton, Massachusetts, Mỹ, cổ vũ đội tuyển tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, theo Bloomberg, đã có hơn 15 triệu lượt người đến các sân vận động và các khu vực xem bóng đá công cộng ở Mỹ trong suốt giải đấu. Con số này đưa World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả đông nhất trong lịch sử.

Ông Mark Prinzinger, chủ một quán bar ở Philadelphia, từng nơm nớp lo sợ vì những dự đoán bi quan của một số chuyên gia, ông sợ hàng quán sẽ vắng khách, dù các chủ quán đã phải chuẩn bị rất kỳ công. Sau cùng, thực tế hoàn toàn trái ngược với những nhận định bi quan.

Ít nhất, theo dữ liệu từ ngân hàng Bank of America, giải đấu đã thúc đẩy mạnh mẽ mức chi tiêu của người tiêu dùng nội địa tại các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu. Tại quán bar của ông Prinzinger, lượng cổ động viên đổ về mỗi ngày một đông hơn trong suốt mùa giải. Ông phải huy động tối đa nhân viên pha chế đứng kín các quầy bar.

"Ngày nào chúng tôi cũng bán hết sạch mọi mặt hàng. Người hâm mộ bóng đá đã đến rất đông", ông Prinzinger cho biết.

Dù hiện vẫn chưa thể xác định liệu World Cup năm nay có thực sự tạo ra cú hích 17 tỷ USD cho tổng sản phẩm quốc nội tại Mỹ, như tuyên bố của FIFA hay không. Nhưng ngân hàng Bank of America ước tính mức chi tiêu qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của người Mỹ trong tháng 6 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 4 năm qua.

Các nhà kinh tế của ngân hàng này cũng nhận định đà tăng trưởng đó nhiều khả năng được tiếp sức bởi World Cup. Sự kiện không chỉ thúc đẩy mạnh chi tiêu tại các nhà hàng mà còn lan tỏa sang hệ thống cửa hàng bán lẻ truyền thống.

Bản thân Bank of America cũng là một nhà tài trợ của World Cup. Do dữ liệu của ngân hàng không bao gồm mức chi tiêu của du khách quốc tế, nên tổng tác động kinh tế thực sự từ World Cup 2026 đối với nền kinh tế Mỹ vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

Các cơ sở kinh doanh nức lòng vì World Cup

Ngành khách sạn là bên thắng lớn, do các khách sạn đẩy giá phòng lên cao hơn mức bình thường trong thời gian diễn ra World Cup.

Dữ liệu từ CoStar cho thấy, tính đến đầu tháng 7, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn trong các ngày diễn ra trận đấu, tại các thành phố đăng cai tổ chức, tăng trung bình 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng chỉ tăng nhẹ ở vòng bảng, nhưng bắt đầu bứt tốc từ vòng 32 đội và vòng 16 đội.

Chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động New York/New Jersey ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ), ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Một số nghiên cứu từng chỉ ra rằng, các "siêu sự kiện" như World Cup hay Olympic thực tế không mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các thành phố đăng cai.

Địa phương thường phải chi hàng triệu USD cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhưng lại đánh mất nhóm du khách truyền thống tại thời điểm diễn ra sự kiện. Những người này vốn định đến nghỉ hè, nhưng lại sợ cảnh chen lấn nên không đến nữa.

Giáo sư kinh tế Victor Matheson cho rằng đối với tổng thể nền kinh tế Mỹ, tác động từ những sự kiện này thường chỉ ở mức bù trừ: Một du khách quốc tế lẽ ra sẽ đến Denver nghỉ hè, nay lại dời lịch sang Kansas City để xem bóng đá.

"World Cup mang lại cho chúng ta niềm vui. Nhưng không có nhiều bằng chứng cho thấy nó giúp chúng ta giàu lên", giáo sư Matheson cho biết.

Dù giới chuyên gia nói về sự bù trừ trong nền kinh tế vĩ mô, nhưng ông Shea Roggio, chủ quán bar Soko Bag ở ngoại ô Philadelphia cho biết có ngày ông thu về khoảng 13.000 USD doanh thu trong mùa World Cup.

Không cần biết ý kiến của các chuyên gia về sự bù trừ ở tầm vĩ mô trong nền kinh tế diễn ra như thế nào, nhiều chủ hàng quán ở các thành phố đăng cai tổ chức World Cup cho biết, họ chỉ đơn giản không muốn chuỗi ngày vừa qua kết thúc.

World Cup 2026: Nơi cả thế giới cùng cười, cùng khóc và cùng vỡ òa Từ những khoảnh khắc vỡ òa trong chiến thắng đến nỗi thất vọng khi giấc mơ tan vỡ, các khán đài World Cup 2026 đã ghi lại trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc. Những phản ứng chân thực của người hâm mộ đã kể nên câu chuyện sống động nhất về giải đấu năm nay.