'Nữ hoàng cờ vua' Hungary khước từ đề cử tổng thống

Huyền thoại cờ vua Hungary Judit Polgar ngày 20/7 đã từ chối lời đề nghị bà trở thành tổng thống tiếp theo của nước này.

Tân Hoa xã đưa tin nữ đại kiện tướng cờ vua Polgar đã công bố quyết định trên mạng xã hội, một ngày sau khi Thủ tướng Peter Magyar cho biết sẽ đề cử bà giữ cương vị Tổng thống tiếp theo của Hungary.

Trước đó, đảng Tisza của ông Magyar đã kêu gọi người dân Hungary giới thiệu ứng viên cho chức tổng thống. Tên của “nữ hoàng cờ vua” Polgar nhận được ủng hộ từ nhóm 16 nhân vật có tầm ảnh hưởng tại Hungary, trong đó có một nhà vô địch Olympic và một phi hành gia.

Bà Polgar viết: "Tôi không cảm thấy mình có đủ năng lực để đảm đương trọng trách mang tính lịch sử là đoàn kết một quốc gia đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi xin phép từ chối lời đề cử".

Bà đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã đề cử mình và đánh giá cao việc Thủ tướng Magyar vẫn kiên trì tìm kiếm "một ứng viên độc lập, không thuộc bất kỳ đảng phái nào", dù đảng của ông đang chiếm đa số trong Quốc hội.

Bà cũng khẳng định sẽ ủng hộ vị Tổng thống mới “độc lập và được xã hội tín nhiệm rộng rãi" để hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Ngày 20/7, Thủ tướng Hungary Peter Magyar xác nhận ông muốn đề nghị bà Polgar đảm nhận cương vị tổng thống mới của đất nước. Trong bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Magyar mô tả bà Polgar là biểu tượng của "tài năng và ý chí bền bỉ". Thủ tướng Magyar đồng thời nhấn mạnh Hungary cần "đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân đều có thể tự hào".

Bà Polgar sinh năm 1976 tại Budapest, là đại kiện tướng cờ vua người Hungary và năm lần vô địch Olympiad Cờ vua.

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Judit Polgar thường thi đấu ở các giải cờ vua cùng các kỳ thủ nam và vươn lên trở thành một trong những kỳ thủ hàng đầu của môn thể thao vốn từ lâu do nam giới thống trị.

Bà được xem là nữ kỳ thủ tài năng nhất trong lịch sử cờ vua, đồng thời là người phụ nữ duy nhất từng vượt mốc 2.700 điểm Elo - ngưỡng xếp hạng mà nhiều người coi là dấu mốc của các siêu đại kiện tướng.

Tháng 2 vừa qua, bộ phim tài liệu "Queen of Chess" (Nữ hoàng cờ vua) kể về cuộc đời của bà Polgar đã được phát hành trên Netflix.

Trước đó, vào ngày 18/7, Tổng thống Hungary Tamás Sulyok đã ký ban hành bản sửa đổi Hiến pháp thứ 17 của nước này vừa được Quốc hội thông qua, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ của chính ông với tư cách nguyên thủ quốc gia.

Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Sulyok sẽ kết thúc vào nửa đêm 20/7. Quốc hội Hungary phải bầu tổng thống mới bằng bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày.

Cho đến khi tổng thống mới nhậm chức, các nhiệm vụ của tổng thống sẽ do Chủ tịch Quốc hội Agnes Forsthoffer thực hiện. Người đứng đầu nhà nước mới sẽ nhậm chức vào ngày thứ 8, sau khi kết quả bầu cử được công bố chính thức.