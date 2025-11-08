Hungary và Mỹ ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Ngày 7/11, Thủ tướng Hungary Orban đã thăm chính thức Mỹ và hội đàm với Tổng thống Trump. Hai bên đã ký Thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mang lại lợi ích chiến lược cho cả hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh, mối quan hệ song phương Mỹ - Hungary đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi ông trở lại nắm quyền, đồng thời khẳng định, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế- thương mại, công nghiệp quân sự và năng lượng.

Về phía Hungary, Thủ tướng Orban coi chuyến thăm Mỹ và cuộc gặp với Tổng thống Trump là cơ hội mở ra “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Mỹ - Hungary, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước.

Thủ tướng Hungary Orban (bên phải) và Tổng thống Mỹ Trump (bên trái) trong cuộc gặp ngày 7/11/2025 tại Nhà Trắng. Ảnh: Hungary Today

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử, mở ra chương mới cho quan hệ song phương. Thỏa thuận cho phép Hungary lần đầu tiên mua nhiên liệu hạt nhân từ Mỹ, áp dụng công nghệ Mỹ để lưu trữ an toàn nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy hạt nhân Paks và phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Thỏa thuận này mang lại các lợi ích chiến lược cho cả hai nước.

Đối với Hungary, thỏa thuận giúp đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hạt nhân, giảm phụ thuộc vào Nga. Trong khi với Mỹ, thỏa thuận khẳng định vị thế dẫn đầu của Mỹ trong công nghệ hạt nhân toàn cầu, mở rộng thị trường cho các công ty Mỹ và giảm ảnh hưởng của năng lượng Nga ở khu vực Trung Âu.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về gói năng lượng lớn, trong đó Hungary đề xuất mua 600 triệu USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trong 5 năm nhằm đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn.

Theo giới phân tích, chuyến thăm của Thủ tướng Orbán tới Mỹ và việc hai bên ký kết thỏa thuận hạt nhân đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Hungary-Mỹ.

Sự kiện này không chỉ góp phần củng cố quan hệ cá nhân giữa Thủ tướng Orban và Tổng thống Trump, mà còn mở đường cho các gói hợp tác kinh tế toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới.