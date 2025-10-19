Tiết lộ lý do Hungary đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng Hungary được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì quốc gia này đứng về phía hòa bình, trong khi phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU) tự cô lập mình bằng các chính sách hiếu chiến.

Theo đài RT, ông Orban viết trên Facebook ngày 18/10: “Tại sao lại là Budapest?.. Câu trả lời rất đơn giản: Chúng tôi là những người duy nhất ở châu Âu đứng về phía hòa bình”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: THX/TTXVN.

Ông lưu ý rằng Hungary, không giống phần lớn các nước EU khác, đã không cắt đứt quan hệ với Nga sau khi xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022. Ông nói: “Chúng tôi chưa bao giờ lên lớp ai… Chúng tôi chưa bao giờ đóng các kênh đàm phán. Rất khó để thuyết phục người khác nếu chúng ta không nói chuyện với họ”.

Ông Orban nói thêm rằng Hungary kiên định ủng hộ giải pháp ngoại giao cho xung đột giữa Nga và Ukraine, khiến nước này trở thành quốc gia duy nhất trong EU có cơ hội thực sự để các cuộc đàm phán Mỹ - Nga cuối cùng mang lại hòa bình. Ông kết luận: “Hợp tác thay vì đối đầu, tôn trọng lẫn nhau thay vì kỳ thị. Đó là con đường dẫn đến hòa bình... EU đã tự cô lập mình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán”.

Thủ tướng Orban thường xuyên bất đồng với EU và lâu nay chỉ trích lập trường của khối này đối với Nga. Trong khi các thành viên EU khác khẳng định viện trợ của phương Tây cho Ukraine phải được duy trì thì ông Orban gần đây đã đưa ra một bản kiến nghị tại Hungary phản đối chương trình nghị sự chiến tranh của EU, cảnh báo rằng việc tiếp tục ủng hộ Ukraine có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp với Nga.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng cuộc gặp giữa ông và ông Putin có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới. Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, xác nhận kế hoạch này và cho biết công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Quyết định về hội nghị thượng đỉnh ở Hungary được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin ngày 16/10 giữa lúc căng thẳng leo thang do khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine và các cuộc hòa đàm bị đình trệ. Sau điện đàm, ông Trump mô tả cuộc trao đổi kéo dài hai tiếng rưỡi là rất hiệu quả và cho biết có thể sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, đồng thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest.

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết trên Facebook rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra khẩn trương.

Hãng thông tấn Hungary MTI đưa tin các lực lượng tham gia bảo vệ sự kiện sẽ bao gồm đơn vị chống khủng bố, cảnh sát, quân đội Hungary, cùng với đội ngũ an ninh Mỹ và Nga. Tất cả sẽ phối hợp triển khai những biện pháp an ninh được đánh giá là chưa từng có tiền lệ tại thủ đô Budapest.

Chuyên gia an ninh István Hajós dự báo kế hoạch bảo vệ có thể bao gồm triển khai máy bay chiến đấu, hệ thống gây nhiễu điện tử và biện pháp an ninh mạng tăng cường. Công tác chuẩn bị ngoại giao dự kiến bắt đầu trong tuần tới, khi chính quyền thành phố phong tỏa nhiều tuyến đường chính và hạn chế giao thông nghiêm ngặt tại các khu vực trọng yếu.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga được xem là cuộc gặp cá nhân được chờ đợi nhất giữa hai nhà lãnh đạo, với mục tiêu thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Việc Budapest được chọn làm địa điểm tổ chức phản ánh vai trò trung gian chiến lược của Hungary, trong bối cảnh Thủ tướng Viktor Orbán thời gian qua đã tích cực tham vấn với cả Washington và Moskva.

Theo trang tin 24.hu, chính quyền thủ đô Budapest khuyến cáo người dân và du khách chuẩn bị phương án di chuyển thay thế, do hệ thống giao thông và dịch vụ công cộng dự kiến sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian diễn ra sự kiện. Người dân được khuyến nghị theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tình hình.

Tổng thống Putin cũng đã điện đàm với Thủ tướng Orban về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga. Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tổ chức sự kiện nếu cần thiết.