Mỹ và các nước ký 'Thỏa thuận Hòa bình Trump'

  • Thứ ba, 14/10/2025 07:34 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nhà lãnh đạo thế giới khác ký thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza trong hội nghị thượng đỉnh ở Ai Cập.

Tổng thống Trump ký thỏa thuận tại hội nghị. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng đã công bố thỏa thuận được ký kết tại Ai Cập nhằm đạt được hòa bình ở Trung Đông, với tên gọi "Thỏa thuận Hòa bình Trump".

Tuyên bố có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với các nhà lãnh đạo khu vực là Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi của Ai Cập, Quốc vương Tamim bin Hamad Al-Thani của Qatar và Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ, ca ngợi điều mà họ gọi là "cam kết thực sự mang tính lịch sử" của tất cả các bên trong việc thực hiện thỏa thuận.

Văn kiện nhấn mạnh cam kết chấm dứt hơn hai năm xung đột và vạch ra tầm nhìn chung về khu vực được định nghĩa bởi "hy vọng, an ninh và tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng", nhưng không nêu chi tiết.

"Chúng tôi hiểu rằng hòa bình lâu dài sẽ là hòa bình mà cả người PalestineIsrael đều có thể thịnh vượng với các quyền con người cơ bản được bảo vệ, an ninh được đảm bảo và phẩm giá của họ được tôn trọng", thỏa thuận nêu rõ.

Thỏa thuận tái khẳng định mong muốn giải quyết các tranh chấp trong tương lai thông qua ngoại giao thay vì xung đột kéo dài, đồng thời khẳng định: "Đây là một chương mới cho khu vực".

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã ca ngợi "bình minh lịch sử của một Trung Đông mới" trong bài phát biểu trước quốc hội Israel.

Việc ký kết diễn ra sau khi Hamas trao trả 20 con tin còn sống cho Israel theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Theo chính quyền Israel, Hamas cũng trao trả bốn quan tài đựng hài cốt của các con tin đã chết. Khoảng 250 người Palestine và hơn 1.700 người khác bị giam giữ tại Gaza mà không có cáo buộc, hiện đã được trả tự do.

Gaza anh 1

Ảnh: Reuters

Ông Biden ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn: “Tôi vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm vì ngày này đã đến – cho 20 con tin còn sống cuối cùng, những người đã trải qua địa ngục không thể tưởng tượng nổi và cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình và những người thân yêu của họ, và cho những thường dân ở Gaza, những người đã trải qua mất mát to lớn và cuối cùng sẽ có cơ hội xây dựng lại cuộc sống của họ”.

Trong một động thái hiếm hoi bày tỏ sự ghi nhận, ông Biden đã khen ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận này, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chính quyền ông nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Con đường dẫn đến thỏa thuận này không hề dễ dàng. Chính quyền của tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để đưa các con tin trở về nhà, cứu trợ cho thường dân Palestine và chấm dứt chiến tranh. Tôi khen ngợi Tổng thống Trump và đội ngũ của ông vì những nỗ lực của họ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn”, ông nói.

“Hiện nay, với sự hậu thuẫn của Mỹ và thế giới, Trung Đông đang trên con đường hướng tới hòa bình mà tôi hy vọng sẽ trường tồn và một tương lai cho cả người Israel và người Palestine với mức độ hòa bình, phẩm giá và an toàn như nhau”, ông Biden kết luận.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vtcnews.vn/my-va-cac-nuoc-ky-thoa-thuan-hoa-binh-trump-ar971027.html

Phương Anh/VTC News

