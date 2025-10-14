Micro chưa tắt, lộ cuộc trò chuyện riêng của ông Trump

Cuộc trò chuyện riêng giữa Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza đã vô tình bị micro ghi lại.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau hôm 13/10 tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập, sau khi ông Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza. Trong một đoạn video, cả hai dường như không biết micro vẫn đang bật.

Ông Prabowo đề cập tới một khu vực “không an toàn về mặt an ninh” và hỏi ông Trump: “Tôi có thể gặp Eric không?”.

“Tôi sẽ bảo Eric gọi. Tôi có nên làm vậy không? Nó là một chàng trai ngoan. Tôi sẽ bảo Eric gọi”, ông Trump đáp.

Sau đó, ông Prabowo nhắc đến tên “Hary” và nhấn mạnh “chúng tôi sẽ tìm một vị trí đẹp hơn”.

“Tôi sẽ bảo Eric gọi cho ông”, ông Trump nhắc lại.

“Eric hoặc Don Jr.”, ông Prabowo nói.

Eric Trump và Donald Trump Jr. là phó chủ tịch điều hành Trump Organization, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và các dự án dựa trên blockchain. Theo Reuters, không rõ hai nhà lãnh đạo có ám chỉ tới Trump Organization hay thỏa thuận kinh doanh nào liên quan tới tổng thống Mỹ hoặc gia đình ông không.

Ngoài ra, Reuters chưa xác định được “Hary” là ai.

Người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn đa quốc gia MNC là Hary Tanoesoedibjo, đối tác kinh doanh lâu năm của Trump Organization. Ông Tanoesoedibjo đã dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1 vừa qua.

Công ty bất động sản MNC Land đang vận hành khu nghỉ dưỡng hợp tác với Trump Organization, cách Jakarta khoảng 60 km về phía nam. Hồi tháng 2, Bộ Môi trường Indonesia đã ra lệnh cho MNC Land dừng phát triển dự án do các vấn đề về quản lý nước và môi trường.

Trump Organization và MNC Land cũng đang phát triển một khu nghỉ dưỡng sang trọng và câu lạc bộ golf trên đảo Bali.