TT Ukraine gặp TT Mỹ bàn chuyện cung cấp tên lửa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 17/10 tới để thảo luận về khả năng phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau hồi tháng 8. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 17/10. Trước đó, một phái đoàn Ukraine do Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu dự kiến sẽ đến Washington.

Ông Trump và ông Zelensky đã điện đàm vào ngày 11 và 12/10, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc thảo luận sôi nổi về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kyiv.

Ông Zelensky đã nói với ông Trump, người ngày càng tỏ ra bất mãn với Nga trong những tuần gần đây, về số lượng tên lửa Tomahawk mà Ukraine cần.

"Thành thật mà nói, tôi đã chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi với ông Trump. Nhưng một số vấn đề không thể trao đổi qua điện thoại, vì vậy chúng tôi sẽ gặp nhau", ông nói với các phóng viên tại Kyiv.

Ukraine đã vận động hành lang để Washington cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa do Mỹ sản xuất cho nước này. Tên lửa có khả năng tấn công Mátxcơva, nhưng Ukraine khẳng định chúng chỉ được sử dụng vào các mục tiêu quân sự. Nga cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine, nếu thành hiện thực, sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng.

Tổng thống Trump tuyên bố ông đang cân nhắc việc gửi tên lửa tới Ukraine, mặc dù ông cũng có thể sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này.

Ukraine và Mỹ cũng đang tiến gần đến một thỏa thuận máy bay không người lái mang tính bước ngoặt, trong đó Ukraine sẽ chia sẻ công nghệ máy bay không người lái với Mỹ. Các nhà ngoại giao châu Âu coi thỏa thuận này là một công cụ quan trọng để duy trì sự ủng hộ của ông Trump dành cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông cũng sẽ gặp đại diện của các công ty năng lượng Mỹ để thảo luận về nhu cầu hiện tại của Ukraine, trong bối cảnh Nga thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Lực lượng Nga thời gian gần đây đã nhắm mục tiêu vào hoạt động sản xuất khí đốt của Ukraine và lưới điện của nước này. Tổng thống Zelensky nói thêm, rằng Kyiv có thể sớm bị buộc phải nhập khẩu điện.

Để đáp trả, Ukraine cũng đã thực hiện các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu.