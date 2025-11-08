Ông Trump vẫn muốn gặp ông Putin ở Hungary, nêu lý do bị hoãn

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin dự kiến tổ chức tại thủ đô Budapest của Hungary vào tháng trước đã bị hoãn lại.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 7/11, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vẫn có thể diễn ra, đồng thời khẳng định ông vẫn muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh này tại thủ đô Budapest của Hungary.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo rồi sau đó hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với người đồng cấp Liên bang Nga Putin ở Budapest vào tháng trước, nói rằng ông không “cảm thấy” cuộc gặp đó có thể mang lại kết thúc cho xung đột ở Ukraine. Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau đó đều nhấn mạnh rằng cuộc họp chỉ bị hoãn lại, chứ không bị hủy bỏ.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu (7/11) trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Trump nói: “Luôn có khả năng, và đó là khả năng rất cao”.

Nhà lãnh đạo Mỹ né tránh câu hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin có thể diễn ra trước khi kết thúc năm nay hay không, nhưng vẫn khẳng định ông muốn gặp nhà lãnh đạo Liên bang Nga tại Budapest vào thời điểm thích hợp.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu có tổ chức, tôi muốn nó diễn ra ở Budapest”.

Khi được hỏi về trở ngại chính khiến cuộc gặp với Tổng thống Putin chưa thể diễn ra, Tổng thống Trump cho rằng cả Liên bang Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình.

“Vấn đề cơ bản là họ vẫn chưa muốn dừng lại”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên, đồng thời nhận định rằng cuộc xung đột đang gây tổn thất lớn cho cả hai quốc gia.

Về phần mình, Moskva nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình, miễn là tình hình thực tế trên chiến trường được xem xét và nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết.

Liên bang Nga cũng bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc hiện nay, cho rằng việc kết thúc chiến sự phải dựa trên giải pháp lâu dài chứ không phải thỏa thuận tạm thời.

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov cho biết đầu tuần này rằng các điều kiện cho một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump “chưa được đáp ứng”.

“Một cuộc gặp cấp cao, ở bất kỳ hình thức nào, đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng mọi khía cạnh. Hiện tại, cả hai điều kiện tiên quyết để tổ chức một cuộc gặp như vậy đều chưa được đáp ứng”, ông Ryabkov giải thích.

Giới chức Liên bang Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về việc ngừng bắn với Ukraine dọc theo tuyến giao tranh hiện tại - một đề xuất từng được ông Trump ủng hộ hồi tháng trước. Theo Moskva, xung đột này đòi hỏi một giải pháp lâu dài, nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến xung đột.

Trong khi đó, Thủ tướng Orban tỏ ra lạc quan hơn khi nói về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh này.

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới Mỹ trong chuyến thăm chính thức bắt đầu vào ngày 7/11, ông Orban nói với tờ Magyar Nemzet rằng “vẫn còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên bang Nga” liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Người đứng đầu chính phủ Hungary nói thêm: “Nếu những vấn đề đó được giải quyết, hội nghị hòa bình tại Budapest có thể diễn ra chỉ trong vài ngày”.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Đài Kossuth Radio, Thủ tướng Orban bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị giữa ông Putin và ông Trump tại Budapest “chắc chắn sẽ diễn ra”, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng “chúng ta vẫn chưa biết liệu cuộc gặp này sẽ mang lại giải pháp thực sự hay chỉ là một bước quan trọng hướng tới hòa bình”.