Lãnh đạo thế giới lên tiếng sau cuộc gặp Trump - Putin

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska kết thúc mà không đưa ra bất cứ thỏa thuận nào về Ukraine, làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều từ các lãnh đạo trên thế giới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska kết thúc mà không mang lại bước tiến nào trong việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Phản ứng từ nhiều lãnh đạo quốc tế cho thấy sự thận trọng, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết phương Tây trước thách thức từ Moscow, theo Reuters.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tỏ ra lạc quan về cuộc gặp. Ông viết trên Facebook rằng nhiều năm qua, thế giới đã chứng kiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất liên tục phá vỡ khuôn khổ hợp tác và trao đổi những thông điệp thiếu thiện chí.

“Giờ đây, điều đó đã chấm dứt. Hôm nay, thế giới an toàn hơn so với ngày hôm qua”, ông Orban nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo lại có ý kiến trái ngược. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho rằng ông Putin chỉ lặp lại những luận điểm quen thuộc, trong đó có việc nhấn mạnh các “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột - điều mà Oslo coi là cách Nga biện minh cho hành động triển khai kế hoạch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục, thậm chí gia tăng sức ép lên Nga để phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Moscow phải trả giá. Điều quan trọng là phải lắng nghe mong muốn và nhu cầu từ Ukraine, đồng thời ngăn chặn nỗ lực chia rẽ châu Âu và Mỹ”.

Theo ông Eide, cuộc gặp chưa đem lại tác động cụ thể khi phía Nga vẫn giữ nguyên lập trường, không có dấu hiệu nhượng bộ.

Ngoài ra, trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Černochová nhận định cuộc gặp Trump - Putin “không mang lại tiến triển căn bản nào” trong việc chấm dứt xung đột.

Bà cho rằng mục tiêu của ông Putin không phải hòa bình, mà là tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết phương Tây và kéo dài xung đột để phục vụ tham vọng mở rộng của Nga, bất chấp thương vong và thiệt hại mà Ukraine đang gánh chịu.

Tuy nhiên, theo bà Černochová, cuộc gặp vẫn có ý nghĩa vì giúp làm rõ động cơ và tư duy của lãnh đạo Nga. “Điều này càng cho thấy phương Tây cần duy trì sự gắn kết và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, để bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn hay hòa bình nào không bị áp đặt theo điều kiện từ Moscow”.