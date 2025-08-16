Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump gửi lời nhắn ông Zelensky sau thượng đỉnh với ông Putin

  • Thứ bảy, 16/8/2025 10:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Trump khuyên Tổng thống Ukraine Zelensky “hãy đạt thỏa thuận”, nhấn mạnh hy vọng chấm dứt xung đột và cứu sống nhiều mạng người.

Cuộc phỏng vấn độc quyền của ông Trump với Fox News sau cuộc họp cấp cao với ông Putin. Ảnh: Fox News.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska ngày 15/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lời khuyên ông dành cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “hãy đạt thỏa thuận” nhằm kết thúc cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông không nhắc đến cách thức Ukraine có thể đạt được thỏa thuận.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đánh giá cuộc gặp với ông Putin là “10/10” và nói rằng hai bên đã đạt “tiến triển rất tốt” trên con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine.

“Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí rất ấm áp giữa hai quốc gia”, ông Trump nói. “Ông ấy (Tổng thống Putin) là người mạnh mẽ, rất cứng rắn, nhưng cuộc gặp giữa hai quốc gia quan trọng đã rất hòa nhã. Khi hai bên hiểu nhau, đó là điều tốt. Tôi nghĩ chúng tôi khá gần với một thỏa thuận, nhưng Ukraine cần đồng ý”.

Sau hội nghị, ông Trump khẳng định đây là cuộc họp “cực kỳ hiệu quả”, mặc dù hai bên vẫn “chưa hoàn tất việc kết thúc xung đột.”

“Có rất nhiều điểm mà chúng tôi đã đồng ý, phần lớn trong số đó. Một vài vấn đề lớn chưa đạt thỏa thuận hoàn toàn, nhưng chúng tôi đã tiến được một bước”, ông Trump nói với báo chí. “Chưa có thỏa thuận nào cho đến khi có thỏa thuận thật sự”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ quan điểm tương tự, nhấn mạnh cuộc họp thượng đỉnh diễn ra trong “bầu không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”. Ông Trump cho biết hai lãnh đạo “nói chuyện rất chân thành” và ông tin rằng ông Putin “muốn giải quyết vấn đề này”.

Các bước tiếp theo trong quá trình hòa đàm dự kiến sẽ gồm các cuộc gọi giữa ông Trump, Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo NATO khác.

“Họ đang đối mặt với một cỗ máy khổng lồ, và tôi nghĩ chúng tôi gần đạt thỏa thuận, nhưng tôi không muốn nói trước. Có quá nhiều điều có thể xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chia sẻ những câu chuyện xúc động về các gia đình có người mất trong chiến sự và hàng nghìn tù binh có thể được thả, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tìm ra giải pháp kết thúc xung đột.

“Nếu chúng ta giải quyết được, đó sẽ là một ngày thực sự quan trọng vì chúng ta sẽ cứu sống được nhiều mạng người”, ông Trump khẳng định

Phương Linh

