Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

Nguyên nhân ông Trump và Putin không nhận câu hỏi tại họp báo

0

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hai tổng thống Nga - Mỹ không nhận câu hỏi của báo chí tại họp báo do họ đã phát biểu đầy đủ.