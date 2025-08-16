Chưa có ngừng bắn ở Ukraine

Tổng thống Trump cho biết cuộc hội đàm trực tiếp kéo dài gần ba giờ với Tổng thống Putin ngày 15/8 chưa mang lại một thỏa thuận nào về việc dừng chiến sự tại Ukraine, dù ông gọi cuộc gặp là “rất hiệu quả”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước tấm phông nền với khẩu hiệu “Vì hòa bình” tại cuộc gặp lịch sử tại Alaska, Mỹ, ngày 15/8. Ảnh: Reuters.

Chưa có lệnh ngừng bắn

Trong phát biểu ngắn gọn trước báo chí, cả hai nhà lãnh đạo đều nói đã đạt được một số tiến triển ở những vấn đề không nêu rõ, song không tiết lộ chi tiết và cũng không trả lời câu hỏi.

“Có rất nhiều điểm chúng tôi đồng thuận. Vẫn còn một vài vấn đề lớn chưa thể giải quyết, nhưng chúng tôi đã có bước tiến,” Tổng thống Trump nói, đứng trước tấm phông nền với khẩu hiệu “Vì hòa bình”. “Chưa có thỏa thuận thì chưa thể gọi là thỏa thuận”.

Theo Reuters, chưa rõ các cuộc trao đổi này có mang lại bước đi đáng kể nào hướng tới lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu suốt 80 năm qua hay không. Đây chính là mục tiêu mà ông Trump đặt ra ngay từ đầu.

Hai nhà lãnh đạo đều nói đã đạt được một số tiến triển song không tiết lộ chi tiết. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu ngắn, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng Ukraine và các đồng minh châu Âu sẽ tiếp nhận kết quả đàm phán Mỹ - Nga một cách xây dựng, thay vì tìm cách “phá vỡ tiến trình mới hình thành”.

“Tôi hy vọng những gì đạt được hôm nay sẽ trở thành điểm mốc, không chỉ cho việc giải quyết vấn đề Ukraine mà còn mở đường cho việc khôi phục quan hệ thực chất, mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ”, ông nói thêm.

Kyiv chưa đưa ra đưa ra bình luận sau thông tin về cuộc hội đàm của hai tổng thống Nga - Mỹ.

Cuộc gặp khởi đầu với nghi thức long trọng: Tổng thống Putin được trải thảm đỏ chào đón tại căn cứ không quân ở Alaska, nơi Tổng thống Trump thân mật bắt tay ông.

Ông Trump hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sau hơn 3 năm rưỡi chiến sự sẽ đem lại hòa bình cho khu vực, đồng thời củng cố hình ảnh ông như một “người kiến tạo hòa bình” xứng đáng với giải Nobel Hòa bình.

Ông Putin và ông Trump rời Alaska

Chưa đầy một giờ sau buổi họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên chuyên cơ rời Anchorage. Trước khi bước vào khoang, ông quay lại vẫy tay chào, cúi nhẹ người rồi mới tiến lên cầu thang máy bay.

Trong khi đó, người đồng cấp Donald Trump cũng đang tiến về Không lực Một để rời Alaska. Chia sẻ với Fox News, ông Trump đánh giá "cuộc gặp hôm nay 10 điểm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Không lực Một để rời đi sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, Alaska (Mỹ) ngày 15/8. Ảnh: Reuters.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã đến đặt hoa tại nghĩa trang tưởng niệm Fort Richardson, nơi an táng các binh sĩ Liên Xô tử trận trong Thế chiến II, CNN cho biết.

Video do Điện Kremlin công bố cho thấy ông Putin quỳ gối, đặt bó hoa lên phần mộ và làm dấu thánh giá.

Theo Điện Kremlin, những ngôi mộ tại đây là nơi yên nghỉ của các phi công và thủy thủ Liên Xô hy sinh trong quá trình vận chuyển khí tài từ Mỹ sang Liên Xô trong chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngay từ trước hội nghị thượng đỉnh, ông Putin đã có kế hoạch tới viếng nghĩa trang này.

Cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin kết thúc sớm hơn dự kiến, kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Trước cuộc gặp, một phát ngôn viên Điện Kremlin tiết lộ với báo chí Nga rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Anchorage có thể kéo dài từ 6-7 giờ, bao gồm cả phần thảo luận mở rộng và các hoạt động bên lề.

Hai nhà lãnh đạo đã có buổi họp báo chung tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson sau cuộc hội đàm được cả hai đánh giá là “mang tính xây dựng” và “cực kỳ hiệu quả”, dù chưa đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo thông báo trước đó của Nhà Trắng, phiên họp chính có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff bên phía Washington; phía Nga có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov cùng Tổng thống Putin.

Buổi trưa sau đó, danh sách mở rộng dự kiến có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Tuy nhiên, việc hai nguyên thủ nhanh chóng rời Anchorage cho thấy có thể bữa trưa ngoại giao này đã bị hủy bỏ sau khi hội đàm kết thúc sớm.

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.