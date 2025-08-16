Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump và ông Putin họp báo chung sau hội đàm

  • Thứ bảy, 16/8/2025 06:08 (GMT+7)
Sau hơn hai giờ đàm phán hẹp, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ bước vào họp báo chung, cung cấp nhiều thông tin về kết quả cuộc hội đàm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người lên tiếng đầu tiên tại buổi họp báo chung ở Alaska, sáng 16/8 (giờ Việt Nam), diễn ra ngay sau khi cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo sau cuộc gặp nhằm đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ, ngày 15/8. Ảnh: Reuters.

Nga - Mỹ đạt nhiều điểm thống nhất

Ông Putin nhận định các cuộc trao đổi diễn ra “mang tính xây dựng”, trước khi chuyển sang nhắc tới giai đoạn Alaska từng thuộc quyền kiểm soát của Nga. Ông nêu hàng trăm địa danh mang tên tiếng Nga và nhiều nhà thờ Chính thống giáo Nga vẫn tồn tại tại đây.

“Chúng tôi luôn coi người dân Ukraine là một dân tộc anh em”, ông Putin nói sau cuộc hội đàm kết thúc sớm hơn dự kiến với Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng cho rằng để đạt hòa bình lâu dài cần “loại bỏ tận gốc các nguyên nhân chính của xung đột” và “tính đến mọi mối quan ngại chính đáng của Nga”, đồng thời "khôi phục thế cân bằng về an ninh ở châu Âu và trên toàn cầu”, theo CNN.

Ông Putin cũng thừa nhận quan hệ Nga - Mỹ đã “tụt xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh” và bốn năm qua không có hội nghị thượng đỉnh song phương nào.

“Khoảng thời gian này rất khó khăn cho quan hệ hai nước và không có lợi cho cả thế giới”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh một cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ “đã quá hạn từ lâu”. Ông mô tả cuộc đàm phán với ông Trump diễn ra trong “bầu không khí tôn trọng, mang tính xây dựng và đôi bên cùng tôn trọng lẫn nhau”, đồng thời cảm ơn lời mời tới Alaska.

“Dù bị đại dương ngăn cách, chúng ta thực tế là những láng giềng gần gũi”, ông nói.

Phát biểu sau đó, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đạt “nhiều điểm thống nhất” và có “tiến triển lớn” trong hội đàm, song vẫn còn việc phải làm để kết thúc xung đột ở Ukraine.

“Không có thỏa thuận nào cho tới khi mọi thứ được ký kết”, ông cho biết, đồng thời cho biết sẽ liên lạc với NATO, các lãnh đạo liên quan và gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo kết quả cuộc gặp.

Ông Trump khẳng định từng có “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Putin, nhưng cho rằng nhiệm kỳ đầu bị cản trở bởi cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 - điều ông gọi là “trò lừa bịp".

Kết thúc họp báo, ông Putin đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Moscow. Lời mời này được ông Trump mô tả là “thú vị” nhưng thừa nhận sẽ gây tranh cãi tại Mỹ. “Tôi có thể sẽ gặp chút áp lực về chuyện này, nhưng cũng không loại trừ khả năng”, ông nói.

Cuộc hội đàm được đánh giá tích cực

Ngay trước họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết ông đang ở “tâm trạng rất tốt” sau cuộc hội đàm. Đại sứ Nga tại Mỹ cũng khẳng định không khí làm việc giữa hai nhà lãnh đạo “rất tích cực”, theo hãng tin TASS. Còn Bloomberg nhận định đây là cuộc gặp dài nhất từ trước tới nay giữa ông Putin và ông Trump.

thuong dinh Trump Putin anh 1

Cuộc họp "ba - ba" giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ với báo chí sau khi tham dự trọn vẹn cuộc hội đàm, ông Kirill Dmitriev - một trong hai quan chức Nga tháp tùng Tổng thống Putin - hào hứng nói: “Tuyệt vời! Mọi thứ đều tuyệt vời!”.

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cũng nhận định bầu không khí xung quanh cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo nhìn chung là tích cực, theo truyền thông nhà nước Nga.

