Thế giới

Chiếc áo gây chú ý của Ngoại trưởng Nga khi tới Alaska

  • Thứ sáu, 15/8/2025 17:32 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gây chú ý khi mặc áo in chữ “Liên Xô”, nhấn mạnh Moscow mang đến lập trường rõ ràng và kiên định.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã có cuộc trò chuyện ngắn với các phóng viên khi ông đến một khách sạn ở Anchorage vào thứ năm, mặc một chiếc áo len có in dòng chữ "Liên Xô". Ảnh: Telegram/@zarubinreporter.

Chiều 15/8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bất ngờ xuất hiện tại một khách sạn ở Anchorage, Alaska, trong chiếc áo hoodie in dòng chữ “CCCP” (viết tắt của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết), thu hút sự chú ý của giới truyền thông trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, theo CNN.

Phát biểu ngắn gọn với báo chí, ông Lavrov cho biết Moscow sẽ mang tới cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump một “lập trường rõ ràng, dễ hiểu”, để thúc đẩy tiến trình hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine.

Ông cũng tiết lộ nhiều nội dung đã được thảo luận trong chuyến thăm Moscow gần đây của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và hy vọng “cuộc trao đổi hữu ích này sẽ tiếp tục trong ngày mai”.

Theo truyền thông Nga, ông Lavrov cùng Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev đã có mặt ở Anchorage - thành phố lớn nhất Alaska, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Trong khi đó, Tổng thống Putin đang ở Magadan, vùng Viễn Đông Nga, để làm việc với chính quyền địa phương và thăm một cơ sở công nghiệp trước khi bay sang Alaska.

Tổng thống Trump hôm 14/8 khẳng định ông tin rằng ông Putin “đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận” nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng vẫn sẵn sàng tăng sức ép kinh tế với Moscow nếu cần thiết.

Nếu cuộc gặp ở Alaska diễn ra thuận lợi, ông Trump dự kiến sẽ thúc đẩy tổ chức một hội nghị ba bên giữa ông, ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, các vòng đàm phán trực tiếp trước đây giữa Nga và Ukraine, bao gồm ba cuộc họp tại Istanbul đều chưa đạt kết quả rõ rệt, đặc biệt khi Moscow từng đưa ra những yêu cầu tối đa như buộc Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và giải trừ quân sự.

Tổng thống Putin lên đường đến Alaska

Trong hành trình đến Alaska tham dự hội nghị thưởng đỉnh với ông Trump, ông Putin đã tới thăm một doanh nghiệp chuyên tinh chế dầu cá và đặt hoa tưởng niệm các phi công anh hùng.

7 giờ trước

Mật vụ Mỹ đổ về Alaska

Hàng trăm đặc vụ Mỹ đã được điều động tới Anchorage (Alaska) để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin diễn ra ngày 15/8 với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

8 giờ trước

Ông Trump đặt cược 75% thành công cho thượng đỉnh ở Alaska

Tổng thống Trump tin hội nghị với người đồng cấp Putin tại Alaska có 75% cơ hội thành công, để ngỏ khả năng gặp ba bên với Tổng thống Zelensky nếu đàm phán đạt kết quả tích cực.

18 giờ trước

Phương Linh

