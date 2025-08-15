Ông Trump đặt cược 75% thành công cho thượng đỉnh ở Alaska

Tổng thống Trump tin hội nghị với người đồng cấp Putin tại Alaska có 75% cơ hội thành công, để ngỏ khả năng gặp ba bên với Tổng thống Zelensky nếu đàm phán đạt kết quả tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện trong buổi chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam, ngày 11/11/2017. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News , khi được hỏi về khả năng cuộc gặp sẽ không mang lại kết quả, ông Trump cho biết tỷ lệ này chỉ khoảng 25%.

“Cuộc gặp này giống như một ván cờ. Đây là bước mở màn cho một cuộc gặp thứ hai, nhưng cũng có 25% khả năng đây sẽ không phải là một cuộc gặp thành công”, ông nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump xác nhận Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không tham dự hội nghị Alaska lần này. Tuy nhiên, nếu đàm phán thành công, ông để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Zelensky. Ba địa điểm khác nhau đang được cân nhắc, trong đó không loại trừ Alaska.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ rời Nhà Trắng sáng sớm ngày 15/8, bay tới Anchorage, Alaska để bước vào hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là có tính quyết định nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine, NBC News cho biết.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra lúc 15h30 (giờ miền Đông) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, với thành phần chỉ gồm Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga và các phiên dịch.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết phái đoàn Nga sẽ gồm nhiều quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cùng đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev - bạn thân lâu năm của ông Putin.

Sau phiên gặp kín, hai nhà lãnh đạo dự kiến dự tiệc trưa cùng các thành viên phái đoàn, rồi tổ chức họp báo chung.

Về phía Mỹ, bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Nhà Trắng, nhấn mạnh ông Trump muốn “tận dụng mọi cơ hội” để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

“Ông ấy muốn trực tiếp nhìn vào mắt Tổng thống Nga để đánh giá cơ hội tiến triển và tìm cách đẩy quả bóng đi xa hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”, bà nói.

Nhà Trắng gọi đây là một “cuộc lắng nghe” để ông Trump có thể đánh giá trực tiếp và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, nhưng sau đó thừa nhận mốc thời gian này mang tính châm biếm.

Trước thềm hội nghị Alaska, ông Putin bày tỏ tin tưởng chính quyền Trump đang “nỗ lực mạnh mẽ và chân thành” để chấm dứt xung đột, giải quyết khủng hoảng và đạt được thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan.

Nếu cuộc gặp tại Alaska đạt kết quả tích cực, đây có thể là bước đệm cho các cuộc đàm phán quy mô lớn hơn, bao gồm cả khả năng trực tiếp đưa Ukraine vào bàn thương lượng.

Tuy nhiên, cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin đều thận trọng với kỳ vọng, khi hai bên vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc về nguyên nhân và cách thức chấm dứt cuộc xung đột.