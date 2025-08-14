Điện Kremlin hé lộ chi tiết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, hé lộ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 15/8 tới sẽ không chỉ tập trung vào xung đột Ukraine, mà còn bao quát một chương trình nghị sự an ninh rộng lớn hơn, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Nga.

Theo đài RT (Nga), trong buổi họp báo ngày 14/8, ông Ushakov cho biết công tác chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất cho cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, thành phố Anchorage, bang Alaska. Do thời gian chuẩn bị khá gấp rút, mọi công việc được tiến hành khẩn trương, trong đó có cả việc xử lý một số vấn đề kỹ thuật như thủ tục thị thực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu. Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin.

Ông Ushakov cho biết hội nghị sẽ bắt đầu vào khoảng 11h30 sáng theo giờ địa phương (19h30 GMT) bằng cuộc gặp riêng giữa hai nguyên thủ quốc gia, có sự hỗ trợ của phiên dịch viên.

“Sau đó sẽ là các phiên đàm phán chính thức theo hình thức đoàn đại biểu, tiếp tục trong không gian bữa trưa làm việc”, ông Ushakov cho hay.

Trợ lý Điện Kremlin đặc biệt nhấn mạnh về thành phần đoàn đại biểu Nga tham gia hội nghị, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, ông Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên Tổng thống về Hợp tác Kinh tế và Đầu tư với các quốc gia nước ngoài - ông Kirill Dmitriev, người được xem là nhân vật then chốt trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine.

“Bên cạnh hai nguyên thủ, mỗi đoàn sẽ có năm thành viên tham gia đàm phán”, ông nói đồng thời cho biết sẽ có các nhóm chuyên gia hỗ trợ làm việc sát bên.

Về nội dung hội nghị, ông Ushakov khẳng định rằng xung đột tại Ukraine sẽ là trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ trao đổi về những mục tiêu rộng lớn hơn nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như những vấn đề khu vực và toàn cầu nổi bật, mang tính cấp bách hiện nay.

“Hai bên cũng sẽ chia sẻ quan điểm về phát triển hợp tác song phương trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và kinh tế”, ông Ushakov nhấn mạnh, đồng thời cho rằng quan hệ Nga - Mỹ còn nhiều tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác hết.

Trợ lý Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ có tuyên bố mở đầu ngắn gọn, sau đó tổ chức họp báo chung. Thời lượng hội nghị sẽ tùy thuộc vào tiến trình thảo luận và phái đoàn Nga sẽ trở về ngay sau khi kết thúc các cuộc đàm phán.