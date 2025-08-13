Ukraine cảnh báo không công nhận kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/8 cảnh báo có thể không công nhận kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trang tin Novyny Live của Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky nêu rõ cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có thể quan trọng đối với tiến trình song phương của hai nước này, song không thể giải quyết bất kỳ điều gì liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kyiv.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ quan ngại việc Nga sẽ đưa ra những yêu cầu cứng rắn và hai bên đạt thỏa thuận, trong đó yêu cầu Ukraine nhượng lại nhiều vùng lãnh thổ - điều mà Kyiv phản đối.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga, Mỹ vào ngày 15/8 tới cũng sẽ trì hoãn các biện pháp trừng phạt mới mà Washington cảnh báo sẽ áp đặt nếu Moskva không đạt tiến triển trong việc chấm dứt xung đột với Ukraine.

Ông Zelensky cho biết thêm ông đã nhận được “tín hiệu” từ Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff rằng Nga có thể nhất trí ngừng bắn nhưng không nêu chi tiết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga “sẽ diễn ra không hề dễ dàng” và Tổng thống Trump không coi việc tiến hành cuộc gặp là “sự nhượng bộ” đối với Moskva. Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp được tổ chức sau khi Tổng thống Putin yêu cầu.

Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, bà Karoline Leavitt, cho biết mục đích của cuộc gặp thượng đỉnh là để ông Trump hiểu rõ hơn về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bà nói thêm rằng ông Trump có thể sẽ thăm Nga vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang tìm cách đảm bảo tôn trọng lợi ích của Ukraine. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ có cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Trump trong ngày 13/8 nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ tôn trọng lợi ích của Ukraine khi đàm phán với Tổng thống Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng sẽ tham gia cuộc họp này.

Trong một diễn biến liên quan, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/8, Tổng thống Ukraine cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng thể hiện sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh 4 bên với Nga, Mỹ và Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.