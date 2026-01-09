NASA lần đầu rút phi hành gia khỏi Trạm vũ trụ vì lý do y tế

Một phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe trên ISS buộc NASA phải kết thúc sớm sứ mệnh Crew-11, đánh dấu ca sơ tán y tế đầu tiên trong lịch sử cơ quan này.

Thành viên phi hành đoàn Crew-11: Oleg Platonov, Zena Cardman, Michael Fincke và Kimiya Yui. Ảnh: TNS.

NASA cho biết sẽ tiến hành sơ tán y tế một phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong vài ngày tới, do người này gặp vấn đề sức khỏe chưa được công bố. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, NASA phải rút ngắn một sứ mệnh có người lái đang diễn ra vì lý do y tế, theo Bloomberg.

Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ tổ bay 4 người - gồm các phi hành gia Mỹ, Nhật Bản và Nga thuộc sứ mệnh Crew-11 - sẽ trở về Trái Đất sớm hơn dự kiến. Sứ mệnh này được phóng lên ISS từ tháng 8 và ban đầu dự kiến kéo dài 6 tháng, nhưng việc trở về khẩn cấp sẽ rút ngắn chuyến bay hơn một tháng.

“Phi hành gia hiện hoàn toàn ổn định. Chúng tôi không phải đưa người này xuống ngay lập tức, nhưng vẫn tồn tại rủi ro tiềm ẩn và những câu hỏi liên quan đến chẩn đoán bệnh”, ông James Polk, Giám đốc y tế trưởng của NASA, cho biết hôm 8/1.

Tổ bay Crew-11 gồm hai phi hành gia NASA là Zena Cardman và Mike Fincke, phi hành gia Kimiya Yui của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và nhà du hành vũ trụ Oleg Platonov của Nga.

NASA không tiết lộ danh tính phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe cũng như tình trạng cụ thể, với lý do bảo mật đời tư. Tuy nhiên, ông Polk khẳng định đây không phải là chấn thương phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên ISS.

NASA lần đầu thừa nhận sự cố y tế hôm 7/1, khi bất ngờ hoãn chuyến đi bộ ngoài không gian dự kiến diễn ra ngày 8/1 do lo ngại về sức khỏe phi hành gia. Quản trị viên NASA Jared Isaacman cho biết: “ISS không có đủ năng lực để chẩn đoán và điều trị triệt để trường hợp này. Các chuyên gia dưới mặt đất và cả tổ bay đều thống nhất với đánh giá đó”.

Trạm vũ trụ quốc tế. Ảnh: NASA.

Việc Crew-11 rời trạm sớm buộc NASA và SpaceX phải xem xét đẩy nhanh tiến độ phóng sứ mệnh kế tiếp, Crew-12, vốn dự kiến sớm nhất vào ngày 15/2. Thông lệ của NASA là để tổ bay mới lên ISS trước khi tổ cũ rời đi nhằm đảm bảo bàn giao công việc.

Tuy nhiên, với thay đổi này, ISS sẽ tạm thời chỉ còn hai nhà du hành Nga và một phi hành gia NASA là Christopher Williams ở lại cho đến khi Crew-12 tới nơi.

“Chris được huấn luyện để đảm nhiệm mọi nhiệm vụ cần thiết trên trạm”, ông Amit Kshatriya, Phó quản trị viên NASA, nhấn mạnh.

Trước đây, các phi hành gia cũng từng gặp sự cố sức khỏe làm gián đoạn công việc trên quỹ đạo. Năm 2021, phi hành gia Mark Vande Hei bị chèn ép dây thần kinh khiến NASA phải hoãn một chuyến đi bộ ngoài không gian.

Năm 2020, một nghiên cứu tình huống cũng tiết lộ một phi hành gia giấu tên từng bị huyết khối tĩnh mạch cổ khi sinh sống trên ISS, nhưng đã hạ cánh an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh sáu tháng và được điều trị theo phác đồ của NASA và các bác sĩ.