Nga cảnh báo hậu quả nặng nề nếu Mỹ tấn công Iran

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 18/2, cho biết bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Quân đội Mỹ dồn dập áp sát Iran

Ông Lavrov kêu gọi kiềm chế để tìm ra giải pháp cho phép Iran theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình.

Cuộc phỏng vấn ông Lavrov của đài truyền hình Al-Arabiya (Saudi Arabia) được phát sóng một ngày sau khi các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng mới đang leo thang giữa Washington và Tehran.

“Hậu quả không tốt. Đã có những cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Theo những gì chúng tôi có thể đánh giá, đã có những rủi ro thực sự về một sự cố hạt nhân”, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu trong cuộc phỏng vấn, được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

“Tôi đang theo dõi chặt chẽ các phản ứng trong khu vực từ các nước Arab, các chế độ quân chủ ở vùng Vịnh. ​​Không ai muốn căng thẳng gia tăng. Mọi người đều hiểu rằng đây là đùa với lửa”.

Theo ông Lavrov, việc leo thang căng thẳng có thể làm đảo ngược những bước tiến tích cực trong những năm gần đây, bao gồm cả việc cải thiện quan hệ giữaIran và các nước láng giềng, đặc biệt là Saudi Arabia.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters hôm 18/2 rằng Iran dự kiến ​​sẽ đệ trình một đề xuất bằng văn bản về cách giải quyết bế tắc với Mỹ sau các cuộc đàm phán ở Geneva.

Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đã họp tại Nhà Trắng hôm 18/2 và được thông báo rằng tất cả các lực lượng quân sự của Mỹ triển khai đến khu vực sẽ vào đúng vị trí vào giữa tháng 3, quan chức này cho biết.

Mỹ muốn Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, còn Iran phủ nhận cáo buộc họ đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân.