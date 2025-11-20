Vật thể liên sao lộ diện

Những hình ảnh siêu nét NASA công bố cho thấy 3I/ATLAS đang lao qua không gian với tốc độ khủng khiếp, hé lộ cấu trúc coma mờ ảo và gợi mở nhiều câu hỏi về nguồn gốc liên sao.

Tàu vũ trụ Lucy của NASA đã ghi lại hình ảnh 3I/ATLAS được khoanh đỏ, bao quanh bởi một quầng khí và bụi mờ ảo, với chiếc đuôi kéo dài về phía bên phải. Ảnh: NASA.

NASA vừa công bố những hình ảnh độ phân giải cao gây sửng sốt về 3I/ATLAS - vật thể liên sao có kích thước tương đương đảo Manhattan - trong bối cảnh giới khoa học vẫn đặt câu hỏi về nguồn gốc thực sự của “lữ khách vũ trụ” này, New York Post cho biết.

Những bức ảnh được chờ đợi từ lâu, ghi lại từ nhiều tàu thăm dò của NASA trong giai đoạn tháng 9 đến giữa tháng 10, cho thấy một quầng sáng nhỏ màu trắng, bao quanh bởi lớp khí và bụi mờ, đang lao đi trong không gian ở khoảng cách khoảng 190 triệu dặm so với Trái đất, với tốc độ lên tới 153.000 dặm/giờ (245.222 km/giờ).

“Có thể hình dung như các tàu vũ trụ của NASA đang xem một trận bóng chày từ nhiều vị trí khác nhau trên khán đài”, Tom Statler, nhà khoa học trưởng phụ trách nghiên cứu các vật thể nhỏ trong Hệ Mặt trời, nói với CNN.

“Mỗi tàu đều có máy ảnh, đều cố chụp quả bóng, nhưng không ai có được góc nhìn hoàn hảo và mỗi chiếc máy lại cho ra một kiểu ảnh khác nhau”, ông cho biết thêm.

Theo NASA, nhiệm vụ Psyche đã chụp được bốn góc quan sát khác nhau của vật thể này trong khoảng tám giờ từ ngày 8-9/9, ở khoảng cách 33 triệu dặm (tương đương 53 triệu km). Những khung hình đầu tiên này giúp giới chuyên môn có dịp quan sát chi tiết lớp khí mờ (hay còn gọi là “coma”) bao quanh lõi của vật thể.

Vài ngày sau, sứ mệnh Lucy ghi thêm loạt ảnh mới từ khoảng cách 240 triệu dặm (386 triệu km), rồi chồng ghép với dữ liệu trước đó nhằm làm rõ hình dạng lớp coma và chiếc đuôi mờ kéo dài của thiên thể.

Không chỉ vậy, tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance và robot Perseverance trên bề mặt sao Hỏa cũng theo sát đường đi của 3I/ATLAS khi vật thể bay vụt qua hành tinh Đỏ trong tháng 10.

Một quan chức NASA cho biết gần 20 nhóm nhiệm vụ đã phối hợp để thu được bộ ảnh ấn tượng này. Việc công bố bị chậm lại do ảnh hưởng từ đợt đóng cửa chính phủ Mỹ vừa kết thúc tuần trước.

3I/ATLAS - vị khách liên sao thứ ba từng được phát hiện đi vào Hệ Mặt trời - lần đầu lộ diện vào tháng 7. Sự xuất hiện bất ngờ của nó lập tức thổi bùng tranh luận trong cộng đồng khoa học về việc đây là một sao chổi tự nhiên hay một thiết bị do nền văn minh khác phóng đi.

“Vật thể có hình dạng và hành vi giống một sao chổi, và mọi bằng chứng đều củng cố khả năng đó”, Amit Kshatriya, Phó Giám đốc NASA, trả lời CNN.

“Nhưng việc nó đến từ bên ngoài Hệ Mặt trời khiến phát hiện này trở nên hấp dẫn, kích thích tò mò và cực kỳ quan trọng về mặt khoa học”.

Theo dự kiến, 3I/ATLAS sẽ tiến gần Trái đất nhất vào ngày 19/12, ở khoảng cách khoảng 167 triệu dặm (286 triệu km). Đây được xem là thời điểm tốt nhất để các nhà khoa học xác định rõ ràng hơn liệu “kẻ xâm nhập vũ trụ” này chỉ là một sao chổi thông thường hay là một cấu trúc nhân tạo bí ẩn.