Sao chổi 'ma mị' đang tiến gần Trái Đất

  • Thứ bảy, 4/10/2025 14:58 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) đang sáng dần lên và có thể sớm được nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời đêm của tháng 10 này.

Chỉ còn vài tuần nữa sao chổi C/2025 A6 (Lemmon) sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách gần nhất, cho phép quan sát bằng mắt thường trên bầu trời đêm tháng này.

Các nhà thiên văn học phát hiện sao chổi Lemmon từ ngày 3/1 bằng kính viễn vọng ở Arizona (Mỹ). Đến thời điểm này, sao chổi đang tiến gần hơn vào hệ Mặt trời và sẽ tiếp cận gần Trái Đất nhất vào ngày 21/10, cách hành tinh của chúng ta hơn 89 triệu km.

Kể từ khi được phát hiện, sao chổi Lemmon đã sáng lên đáng kể, tăng từ cấp sao +21,5 hồi tháng 1 lên +7 và sẽ tiếp tục sáng thêm nữa. Theo thang đo này, mắt người có thể nhìn thấy các vật thể có cấp sao +6,5 trong điều kiện bầu trời tối lý tưởng.

Vì vậy, các nhà thiên văn học dự đoán mọi người trên Trái đất có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường vào thời điểm gần nhất trong tháng này.

Sao chổi là vật thể khó đoán. Có thể việc sao chổi sáng lên chỉ là sự bùng phát thoáng qua chứ không phải là một sự gia tăng đều đặn khi sao chổi tiến gần Mặt Trời. Vì vậy, các nhà thiên văn học cho biết cần tiếp tục quan sát mới có thể khẳng định chắc chắn.

Hiện tại, thiên thể lang thang trong hệ Mặt trời này xuất hiện như một vệt sáng khuếch tán qua kính viễn vọng. Các nhiếp ảnh gia thiên văn sử dụng máy ảnh chuyên dụng gắn vào kính viễn vọng công suất lớn đã chụp được một số bức ảnh ngoạn mục.

Nhà thiên văn học Aleix Roig chụp được hình ảnh sao chổi Lemmon trên bầu trời đêm không trăng ở Catalonia, Tây Ban Nha, ngày 22/9, cho thấy rõ ánh sáng ma mị màu xanh lục của đầu sao chổi và cái đuôi ion quang phổ.

https://tienphong.vn/sao-choi-ma-mi-dang-tien-gan-trai-dat-post1783829.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

