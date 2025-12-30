Tên lửa siêu vượt âm tối mật lần đầu lộ diện

Belarus công bố video tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cơ động trên lãnh thổ, đánh dấu lần đầu vũ khí tối mật của Nga xuất hiện công khai và đã ở trạng thái trực chiến.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, đoạn video cho thấy đầy đủ các thành phần của tổ hợp Oreshnik, gồm xe chỉ huy, xe bệ phóng và lực lượng thiết giáp hộ tống, di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết xuyên qua khu rừng. Sau khi dừng lại, các binh sĩ nhanh chóng triển khai lưới ngụy trang để che giấu khí tài, Belta cho biết.

Thời gian và địa điểm ghi hình không được tiết lộ. Đây là lần đầu hình ảnh về Oreshnik được công bố, trong bối cảnh trước đó quân đội Nga giữ bí mật gần như tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến hệ thống tên lửa này.

Cùng ngày, kênh truyền hình quốc phòng Belarus dẫn lời Phó chỉ huy một đơn vị quân đội Nga cho biết các tổ hợp Oreshnik đã được đặt trong trạng thái trực chiến. Theo vị này, kíp vận hành sẽ thường xuyên được huấn luyện và tiếp nhận dữ liệu trinh sát nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Truyền hình quốc phòng Belarus cho hay, Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.000 km, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc “đặc biệt” - thuật ngữ Nga thường dùng để chỉ đầu đạn hạt nhân. Địa điểm phóng được cho là có thể bố trí linh hoạt dọc theo các tuyến tuần tra chiến đấu.

Trước đó, ngày 18/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo Nga sẽ chuyển không quá 10 tổ hợp Oreshnik tới Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho rằng việc triển khai Oreshnik là phản ứng của Minsk trước những gì nước này gọi là “các hành động gây hấn” từ phương Tây.

Nga được cho là lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024 trong cuộc tập kích thành phố Dnipro ở miền Trung Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố loại tên lửa này đạt tốc độ vượt hơn 10 lần tốc độ âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Không chỉ sở hữu tốc độ cực cao, Oreshnik còn được trang bị công nghệ đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn. Tính năng này khiến các hệ thống phòng không hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.

Tháng 1 vừa qua, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận chỉ có rất ít hệ thống phòng không trên thế giới đủ khả năng đối phó với Oreshnik và Ukraine hiện chưa sở hữu năng lực như vậy.

Ngoài ra, ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các bệ phóng Oreshnik có thể đã xuất hiện tại một căn cứ không quân cũ gần thị trấn Krichev, cách thủ đô Minsk hơn 300 km.

Theo các chuyên gia phương Tây, việc triển khai Oreshnik tại Belarus có thể rút ngắn đáng kể thời gian tên lửa Nga tiếp cận các mục tiêu ở châu Âu nếu xảy ra xung đột. Động thái này đồng thời phát đi thông điệp răn đe hạt nhân rõ ràng, nhằm ngăn NATO cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.