Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tên lửa siêu vượt âm tối mật lần đầu lộ diện

  • Thứ ba, 30/12/2025 19:05 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Belarus công bố video tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cơ động trên lãnh thổ, đánh dấu lần đầu vũ khí tối mật của Nga xuất hiện công khai và đã ở trạng thái trực chiến.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, đoạn video cho thấy đầy đủ các thành phần của tổ hợp Oreshnik, gồm xe chỉ huy, xe bệ phóng và lực lượng thiết giáp hộ tống, di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết xuyên qua khu rừng. Sau khi dừng lại, các binh sĩ nhanh chóng triển khai lưới ngụy trang để che giấu khí tài, Belta cho biết.

Thời gian và địa điểm ghi hình không được tiết lộ. Đây là lần đầu hình ảnh về Oreshnik được công bố, trong bối cảnh trước đó quân đội Nga giữ bí mật gần như tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến hệ thống tên lửa này.

Belarus hé lộ tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik Ngày 30/12, Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, trong đó có xe chỉ huy, xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống, đang di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết trong một khu rừng. Các binh sĩ sau đó phủ lưới ngụy trang để che giấu khí tài.

Cùng ngày, kênh truyền hình quốc phòng Belarus dẫn lời Phó chỉ huy một đơn vị quân đội Nga cho biết các tổ hợp Oreshnik đã được đặt trong trạng thái trực chiến. Theo vị này, kíp vận hành sẽ thường xuyên được huấn luyện và tiếp nhận dữ liệu trinh sát nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Truyền hình quốc phòng Belarus cho hay, Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.000 km, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc “đặc biệt” - thuật ngữ Nga thường dùng để chỉ đầu đạn hạt nhân. Địa điểm phóng được cho là có thể bố trí linh hoạt dọc theo các tuyến tuần tra chiến đấu.

Trước đó, ngày 18/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo Nga sẽ chuyển không quá 10 tổ hợp Oreshnik tới Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho rằng việc triển khai Oreshnik là phản ứng của Minsk trước những gì nước này gọi là “các hành động gây hấn” từ phương Tây.

Nga được cho là lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024 trong cuộc tập kích thành phố Dnipro ở miền Trung Ukraine. Giới chức Nga tuyên bố loại tên lửa này đạt tốc độ vượt hơn 10 lần tốc độ âm thanh, tương đương gần 11.000 km/h.

Không chỉ sở hữu tốc độ cực cao, Oreshnik còn được trang bị công nghệ đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn. Tính năng này khiến các hệ thống phòng không hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.

Tháng 1 vừa qua, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận chỉ có rất ít hệ thống phòng không trên thế giới đủ khả năng đối phó với Oreshnik và Ukraine hiện chưa sở hữu năng lực như vậy.

Ngoài ra, ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các bệ phóng Oreshnik có thể đã xuất hiện tại một căn cứ không quân cũ gần thị trấn Krichev, cách thủ đô Minsk hơn 300 km.

Theo các chuyên gia phương Tây, việc triển khai Oreshnik tại Belarus có thể rút ngắn đáng kể thời gian tên lửa Nga tiếp cận các mục tiêu ở châu Âu nếu xảy ra xung đột. Động thái này đồng thời phát đi thông điệp răn đe hạt nhân rõ ràng, nhằm ngăn NATO cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga triển khai tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 18/12 cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus.

09:35 19/12/2025

Vai trò Belarus và Triều Tiên trong chiến lược Đại Á-Âu của Nga

Belarus và Triều Tiên đang nổi lên như hai mắt xích quan trọng trong chiến lược “Đại Á-Âu” của Nga. Sự tham gia của hai quốc gia này không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Moskva về cả Đông lẫn Tây, mà còn tạo nên một trục hợp tác mới, đối trọng với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

06:00 14/11/2025

Ông Putin nói tên lửa Oreshnik chịu được nhiệt độ Mặt Trời

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đầu đạn gắn trên tên lửa Oreshnik của nước này có thể chịu được nhiệt độ tương đương với bề mặt Mặt Trời, TASS đưa tin.

19:05 22/2/2025

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

tên lửa siêu vượt âm Nga Oreshnik Belarus Nga Ukraine tên lửa đầu đạn

    Đọc tiếp

    Thai Lan trao tra 18 tu binh Campuchia hinh anh

    Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia

    2 giờ trước 12:40 31/12/2025

    0

    Hôm nay, Thái Lan đã chính thức trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ từ tháng 7 năm nay. Đây là một phần quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm chấm dứt các cuộc xung đột biên giới đẫm máu.

    Gia toc nha Thaksin ky vong vao so 9 may man hinh anh

    Gia tộc nhà Thaksin kỳ vọng vào số 9 may mắn

    3 giờ trước 11:31 31/12/2025

    0

    Biểu tượng số 9 tái xuất sau chuyến thăm ông Thaksin, trong bối cảnh gia tộc Shinawatra muốn kéo dài ảnh hưởng chính trị với ứng viên mới trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan sắp tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý