Nga triển khai tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 18/12 cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus.

Theo ông Lukashenko, hệ thống Oreshnik - một loại tên lửa đạn đạo tầm trung đã được đưa tới Belarus vào ngày 17/12 và đang bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ông không nêu rõ số lượng tên lửa được triển khai cũng như các chi tiết khác.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/12 cho biết Oreshnik sẽ được đưa vào trực chiến trong tháng này, nhưng cũng không cung cấp thêm thông tin. Ông Putin đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Nga, đồng thời cảnh báo rằng Moscow sẽ tìm cách mở rộng các lợi ích đạt được tại Ukraine nếu Kyiv và các đồng minh phương Tây bác bỏ các yêu cầu của Điện Kremlin trong đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một chiến dịch ngoại giao quy mô lớn nhằm chấm dứt gần 4 năm giao tranh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, nỗ lực của Washington đang vấp phải những yêu cầu khác nhau của Nga và Ukraine.

Trước đó, Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Ông Lukashenko từng cho biết Belarus đang giữ vài chục đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga.

Nga lần đầu thử nghiệm phiên bản mang đầu đạn thông thường của tên lửa Oreshnik khi tấn công một nhà máy của Ukraine vào tháng 11/2024. Tổng thống Putin khi đó tuyên bố hệ thống này là “không thể bị đánh chặn” và cảnh báo phương Tây rằng Nga có thể sử dụng Oreshnik nhằm vào các đồng minh của Kyiv nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng các loại tên lửa tầm xa.

Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ, các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống mục tiêu với tốc độ lên tới Mach 10 và không thể bị đánh chặn; đồng thời khẳng định rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn trong một cuộc tấn công thông thường có thể gây sức hủy diệt tương đương một đòn tấn công hạt nhân.

Truyền thông nhà nước Nga còn tuyên bố tên lửa này chỉ mất 11 phút để tới một căn cứ không quân ở Ba Lan và 17 phút để tới trụ sở NATO tại Brussels. Trước khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, không có cách nào để biết nó mang đầu đạn hạt nhân hay thông thường.

Tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Loại vũ khí này từng bị cấm theo một hiệp ước thời Liên Xô mà Washington và Moscow đã rút khỏi vào năm 2019. Ông Putin và ông Lukashenko trước đó từng tuyên bố Oreshnik sẽ được triển khai tới Belarus trước năm nay.

Khi ký một hiệp ước an ninh với ông Lukashenko vào tháng 12/2024, ông Putin cho biết dù Nga kiểm soát hệ thống Oreshnik, Moscow vẫn sẽ cho phép Minsk lựa chọn mục tiêu tấn công. Ông cũng lưu ý rằng nếu tên lửa được sử dụng nhằm vào các mục tiêu gần Belarus hơn, chúng có thể mang đầu đạn với khối lượng lớn hơn đáng kể.