Ông Trump chủ trì cuộc họp của Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình diễn ra trong ngày 19/2. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của đại diện hơn 45 quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong lễ công bố sáng kiến thành lập Hội đồng Hòa bình, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters.

Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu tại tòa nhà Viện Hòa bình Mỹ Donald J. Trump ở Washington và thông báo về việc đã huy động được 5 tỷ USD cho quỹ tái thiết Gaza.

Theo một quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, trong số 5 tỷ USD nói trên, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait, hai đồng minh Ả Rập của Washington tại vùng Vịnh, mỗi nước dự kiến đóng góp 1,2 tỷ USD .

Một số quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết ông Trump sẽ thông báo việc một số quốc gia đang lên kế hoạch triển khai hàng nghìn binh sĩ tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế nhằm duy trì hòa bình tại Gaza.

Những vấn đề như giải giáp lực lượng Hamas, quy mô quỹ tái thiết và việc phân phối viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, được cho là sẽ thử thách hiệu quả hoạt động của hội đồng trong thời gian tới.

Hiện tại, việc giải giáp các tay súng Hamas vẫn là trở ngại lớn trong tiến trình tái thiết Gaza, trong khi lực lượng gìn giữ hòa bình dự kiến chưa thể triển khai trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Lực lượng Hamas hiện được cho là chưa sẵn sàng giao nộp vũ khí theo kế hoạch hòa bình do ông Trump đề xuất. Kế hoạch đã góp phần đưa lại lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái sau cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza.

“Mặc dù chúng tôi không ảo tưởng về những thách thức liên quan đến phi quân sự hóa Dải Gaza, nhưng chúng tôi vẫn được khích lệ từ những gì các bên trung gian báo cáo lại”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay.

Theo giới chức Mỹ, phái đoàn từ 47 quốc gia cùng Liên minh châu Âu dự kiến tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình.

Các diễn giả dự kiến sẽ gồm ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, ông Nickolay Mladenov.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump sẽ chủ trì phần đầu cuộc họp ngày 19/2 trước khi rời Washington để thăm bang Georgia. Cuộc họp ngày 19/2 dự kiến chỉ tập trung vào vấn đề Gaza.

Ngày 23/1, ông Trump đã ký các văn kiện tại Davos (Thụy Sĩ) để thành lập Hội đồng Hòa bình. Việc thành lập cơ chế này được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua trong một nghị quyết, như một phần của kế hoạch Gaza do ông Trump đề xuất.

“Tổng thống có một kế hoạch và tầm nhìn rất táo bạo, đầy tham vọng nhằm tái thiết và xây dựng lại Gaza, kế hoạch này đang được triển khai nhờ Hội đồng Hòa bình. Đây là một tổ chức hợp pháp với sự tham gia của hàng chục quốc gia thành viên trên toàn thế giới”, bà Leavitt nói.