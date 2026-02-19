Cựu Hoàng tử Anh Andrew bị bắt đúng ngày sinh nhật

Em trai Vua Charles III, ông Andrew Mountbatten-Windsor vừa bị bắt vì nghi ngờ có hành vi sai phạm khi giữ chức vụ công. Cuộc bắt giữ diễn ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 66 của ông.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor xuất hiện tại Nhà nguyện St. George, ở Windsor, Anh, ngày 20/4/2025. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, các xe cảnh sát không gắn biển hiệu và sĩ quan mặc thường phục đã xuất hiện tại Wood Farm, thuộc điền trang Sandringham, vào khoảng 8h sáng 19/2.

Trong thông báo chính thức, đại diện lực lượng cảnh sát khu vực Thames Valley cho biết: “Hôm nay (ngày 19/2), chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 60 tuổi tại Norfolk, vì nghi ngờ người này có hành vi sai phạm khi giữ chức vụ công. Đồng thời, chúng tôi tiến hành khám xét tại các địa chỉ khác ở Berkshire và Norfolk. Đối tượng hiện vẫn bị tạm giữ để phục vụ điều tra”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh bị bắt giữ hình sự. Cuộc bắt giữ diễn ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 66 của ông.

Theo The Guardian, cảnh sát đang xem xét các cáo buộc ông Andrew Mountbatten-Windsor, trước đây được biết đến với tước hiệu Hoàng tử Andrew, đã chia sẻ thông tin nhạy cảm với tỷ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein, khi ông còn là đặc phái viên thương mại của Vương quốc Anh.

Trước đó, cảnh sát khu vực Thames Valley cho biết lực lượng này đang rà soát các thông tin và bằng chứng xung quanh cáo buộc một phụ nữ từng bị nhà tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein đưa sang Anh để quan hệ tình dục với Andrew.

Cảnh sát xuất hiện tại Wood Farm, thuộc điền trang Sandringham, ở Norfolk, Anh, ngày 19/2. Ảnh: Bav Media.

Trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright của lực lượng cảnh sát Thames Valley cho biết: “Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định mở cuộc điều tra về cáo buộc sai phạm khi đối tượng giữ chức vụ công.

Điều quan trọng là bảo đảm tính liêm chính và khách quan của cuộc điều tra trong khi chúng tôi phối hợp với các đối tác để làm rõ các hành vi bị cáo buộc. Chúng tôi hiểu mức độ quan tâm lớn của công chúng đối với vụ việc này và sẽ cập nhật thông tin vào thời điểm phù hợp”.

Sau khi cảnh sát công bố tin bắt giữ cựu Hoàng tử Anh, gia đình của Virginia Giuffre - nạn nhân của đường dây buôn bán tình dục do tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cầm đầu - đã đưa ra tuyên bố vào sáng nay, theo CNN.

Một bức ảnh chụp Giuffre, Hoàng tử Andrew và Maxwell năm 2011. Ảnh: CNN

“Cuối cùng, công lý cũng được thực thi. Hôm nay, trái tim tan vỡ của chúng tôi phần nào được an ủi khi biết rằng không ai đứng trên pháp luật, kể cả thành viên hoàng gia. Thay mặt cho chị/em gái chúng tôi, Virginia Roberts Giuffre, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Cảnh sát Thames Valley (Vương quốc Anh) vì quá trình điều tra và việc bắt giữ Andrew Mountbatten-Windsor”, gia đình Giuffre nói.

Trước khi qua đời vào năm 2025 ở tuổi 41, Giuffre đã hoàn tất cuốn hồi ký chứa đựng những tình tiết mới và cụ thể hơn về các cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông Andrew khi bà còn là trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, ông Andrew - con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II - từ lâu đã bác bỏ các cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến Giuffre.