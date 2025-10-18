Hoàng tử Anh Andrew từ bỏ tước vị Hoàng gia sau bê bối tình dục

Hoàng tử Andrew từ bỏ các tước vị của Hoàng gia Anh, trong đó có tước vị Công tước xứ York. Động thái này được ông thực hiện sau khi bàn bạc thống nhất với Vua Anh Charles.

Hoàng tử Anh Andrew từ bỏ tước vị Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, ngày 17/10, Hoàng tử Andrew đã đưa ra tuyên bố chính thức thông qua người phát ngôn của cung điện Buckingham: "Sau quá trình bàn bạc thống nhất với nhà vua, cùng các thành viên trong Hoàng gia, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng những cáo buộc về tôi đã gây ảnh hưởng tới công việc của Nhà vua và Hoàng gia.

Với sự đồng ý của Nhà vua, chúng tôi cùng thấy tôi cần có giải pháp mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi sẽ không còn sử dụng tước vị đã được ban".

Theo nguồn tin từ Hoàng gia Anh, hiệu lực của việc từ bỏ tước vị bắt đầu ngay sau khi thông báo được đưa ra. Kể từ nay, Hoàng tử Andrew sẽ không tham gia nhiều sự kiện cùng với Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Andrew là em trai của Nhà vua Charles III. Ông là con thứ ba và là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

Thời gian qua, Hoàng tử Andrew đối diện với áp lực lớn xung quanh mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein, cũng như mối liên hệ với một nhân vật bị cho là điệp viên nước ngoài cài cắm tại Anh.

Hoàng tử Andrew từ trước đến nay luôn phủ nhận những cáo buộc này. Ông đã hạn chế xuất hiện trước công chúng từ năm 2019.

Kể từ nay, vợ cũ của Hoàng tử Andrew - nữ công tước xứ York - được gọi đơn thuần bằng tên riêng Sarah Ferguson. Tước vị Hoàng tử của ông Andrew cũng như tước vị công chúa của hai con gái ông được giữ nguyên, vì phản ánh huyết thống trong Hoàng gia Anh.

Năm 2015, Hoàng tử Andrew bị một phụ nữ Mỹ có tên Virginia Giuffre kiện vì lạm dụng tình dục. Trong đơn kiện, Giuffre cho biết cô bị Epstein bắt ép quan hệ tình dục với bạn bè của ông này hồi năm 2001, trong đó có Hoàng tử Andrew. Khi ấy, Giuffre chưa đủ tuổi để quan hệ đồng thuận theo luật pháp tại Mỹ. Hoàng tử Andrew đã phủ nhận cáo buộc của Giuffre.

Dù vậy, khi đơn kiện được đưa ra tòa, ông vẫn bị tước các danh hiệu và chức vụ trong quân đội, cùng các danh hiệu trong một số tổ chức từ thiện. Năm 2022, Hoàng tử Andrew và Giuffre đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp riêng để chấm dứt vụ kiện.