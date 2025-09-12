Hoàng tử Harry bất ngờ thăm Ukraine

Hôm nay (12/9), đại diện của Hoàng tử Harry xác nhận họ đã có mặt tại thủ đô Kyiv của Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ lịch trình cụ thể vì lý do an ninh.

Hoàng tử Harry đến ga tàu ở Kiev ngày 12/9. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ hai Hoàng tử Harry đến thăm Ukraine kể từ cuộc xung đột với Nga nổ ra 2022. Hoàng tử đã có chuyến thăm thành phố Lviv ở miền tây Ukraine hồi tháng 4.

"Chúng ta không thể ngăn chặn xung đột nhưng điều chúng ta có thể làm là bảo đảm mọi thứ có thể để hỗ trợ quá trình phục hồi", Hoàng tử Harry nói với phóng viên báo The Guardian trên chuyến tàu đêm đến Kyiv.

Từng là quân nhân phục vụ tại Afghanistan, Hoàng tử Harry sáng lập Invictus Games - sự kiện theo phong cách Paralympic nhằm truyền cảm hứng cho các cựu chiến binh trên toàn thế giới để giúp họ vượt qua chấn thương chiến trường. Ukraine đang đấu thầu để đăng cai sự kiện này vào năm 2029.

Trong tuần này, quỹ Archewell do Hoàng tử Harry và vợ Meghan thành lập thông báo đã quyên góp 500.000 USD cho các dự án hỗ trợ trẻ em bị thương ở Dải Gaza và Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới triển khai các hoạt động y tế và làm chân tay giả cho những người trẻ bị thương nặng.

Hoàng tử Harry tại Kyiv ngày 12/9. Ảnh: Reuters

The Guardian đưa tin, Hoàng tử Harry sẽ thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Ukraine trong Thế chiến 2, gặp gỡ 200 cựu chiến binh và gặp Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko.

Chuyến thăm của vị hoàng tử trùng với chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đến Ukraine.

Ông Cooper cho biết, chuyến thăm này thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine khi họ đang hứng chịu những cuộc tấn công ác liệt.

Hoàng tử Harry thăm Ukraine sau khi trở về Vương quốc Anh để gặp vua cha - lần đầu tiên sau 19 tháng. Cuộc trở về được coi là bước đầu tiên để hàn gắn mối quan hệ lạnh nhạt giữa vị hoàng tử và các thành viên khác của hoàng gia từ khi cựu Công nương Meghan Markle từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến sinh sống ở California năm 2020.