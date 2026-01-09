Nga trút tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik xuống Ukraine

Vừa xuất hiện nhiều báo cáo và hình ảnh cho thấy có khả năng Nga đã phóng loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới nhất của họ - tên lửa Oreshnik - xuống tỉnh Lviv của Ukraine, giáp với Ba Lan.

Hãng tin Nga RIA Novosti hôm 9/1 đăng tải một video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc những vật thể phát sáng rơi xuống tỉnh Lviv của Ukraine. Sau đó là quầng lửa lớn lóe lên ở mặt đất.

Nghi vấn Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào miền tây Ukraine Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều vật thể phát sáng lao xuống miền tây Ukraine, nghi là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng loại vũ khí mới này.

Thị trưởng thành phố Lviv (thủ phủ của tỉnh cùng tên), Andrey Sadovoy, cho biết “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” đã bị tấn công. Các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng tên lửa đã tấn công một cơ sở khí đốt ngầm ở thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60km.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Nga sử dụng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới nhất của mình trên lãnh thổ Ukraine.

Vào tháng 11/2024, Nga đã bắn tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Dnipro. Khi đó, Moscow mô tả đây là một “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công. Đến cuối năm 2025, các tên lửa này đã được chuyển giao cho đồng minh thân cận của Nga, Belarus.

Đáng lưu ý, Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/12/2025 công bố họ đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa Oreshnik sang Belarus. Bộ này đã công bố những hình ảnh đầu tiên về việc đưa hệ thống này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Oreshnik là tên lửa có năng lực mang đầu đạn hạt nhân.

Theo clip do quân đội Nga công bố, xe quân sự cơ động vận chuyển hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga qua một cánh rừng có tuyết rơi trong diễn tập tác chiến. Binh lính thực hiện ngụy trang xe bằng lưới xanh và thượng cờ tại một căn cứ không quân ở miền Đông Belarus, gần với biên giới Nga.

Ước tính Oreshnik dài tầm 15-18,5m, với đường kính khoảng 1,9m. Tên lửa được gắn trên xe chở và bệ phóng cơ động nhằm tăng tốc độ triển khai và khả năng ẩn mình.

Hôm 30/12, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố, Oreshnik có tầm bay lên tới 5.000km, đặt gần như toàn bộ châu Âu trong tầm bắn.