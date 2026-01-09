Ông Trump sắp gặp lãnh đạo đối lập Venezuela tại Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Washington vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Hannity của Fox News ngày 8/1, ông Trump được hỏi liệu có kế hoạch tiếp xúc với bà Machado sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hay không.

“Tôi được biết bà ấy sẽ đến đây vào một thời điểm nào đó trong tuần tới, và tôi mong được chào hỏi bà ấy”, ông Trump nói.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay khi được đề nghị cung cấp thêm thông tin về cuộc gặp này.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và bà Machado. Trước đó trong tuần, bà Machado cho biết bà chưa từng trao đổi với Tổng thống Mỹ kể từ khi giành giải Nobel Hòa bình hồi tháng 10.

Cuối tuần qua, ông Trump từng bác bỏ khả năng hợp tác với bà Machado, cho rằng “bà ấy không có sự ủng hộ cũng như không nhận được sự tôn trọng trong nước”.

Chia sẻ với Fox News, ông Trump nói Venezuela, hiện do Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez lãnh đạo, sẽ cần thêm thời gian trước khi có thể tổ chức bầu cử.

“Chúng ta phải tái thiết đất nước. Họ thậm chí chưa thể tổ chức bầu cử lúc này”, ông nói.

Venezuela là thành viên OPEC và nằm trong nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ngành dầu khí của nước này đã trở thành trọng tâm trong chính sách của chính quyền Trump.

Một quan chức cấp cao tiết lộ rằng việc bán dầu cho Mỹ sẽ được nối lại ngay lập tức, với chuyến hàng ban đầu khoảng 30-50 triệu thùng và có thể kéo dài vô thời hạn, theo Reuters.

Ông Trump cũng cho biết sẽ gặp các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng vào ngày 9/1. Theo ông, các tập đoàn này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tái thiết ngành dầu khí Venezuela.

“Họ sẽ xây dựng lại toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, đầu tư ít nhất 100 tỷ USD . Venezuela có nguồn dầu với chất lượng và trữ lượng đều rất đáng kinh ngạc”, ông nhấn mạnh.