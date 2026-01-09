Phi công F-16 Ukraine buộc phải 'đổi cách đánh' khác với giáo trình NATO

Một trong những phi công điều khiển F-16 của Ukraine tiết lộ anh buộc phải xây dựng chiến thuật hoàn toàn mới cho dòng tiêm kích này, bởi chương trình huấn luyện ban đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phù hợp với thực tế xung đột.

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ tham gia cuộc tập trận "Steadfast Noon" của NATO. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo Business Insider (Mỹ), trong video phỏng vấn do Không quân Ukraine công bố ngày 5/1, phi công giấu tên đã chia sẻ về khả năng của F-16 Fighting Falcon, đồng thời kể lại những khó khăn ban đầu khi chuyển sang điều khiển dòng chiến đấu cơ này.

Theo lời phi công, anh được cử ra nước ngoài tham gia khóa huấn luyện lái F-16 do phương Tây tài trợ. “Khi trở lại chiến trường, chúng tôi đã chạm mặt với thực tế”, anh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, anh khẳng định: “Những chiến thuật mà chúng tôi được đào tạo ở nước ngoài không hoàn toàn phù hợp với xung đột đang diễn ra tại đây, bởi chúng được xây dựng dựa trên những cuộc chiến mà các đối tác của chúng tôi từng tham gia trước đó. Xung đột này về bản chất là hoàn toàn khác”.

Theo anh, các phi công quân sự Ukraine buộc phải tự xây dựng chiến thuật của riêng mình. “Chúng tôi phải tìm cách đánh chặn tên lửa hành trình, đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, cũng như chiến đấu với đối phương gần tuyến giao tranh”, anh phân tích cụ thể.

Theo lời phi công này, các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng đang chú ý và rút ra bài học từ những kinh nghiệm đó.

Đáng chú ý, anh không đi sâu vào chi tiết về những chiến thuật mới mà phía Ukraine đã phát triển cho tiêm kích F-16, nhưng tiết lộ một sự kiện mà anh vừa trải qua tại khu vực Donbas. Theo đó, các phi công Ukraine không thể tiếp cận mục tiêu bởi hệ thống phòng thủ dày đặc. Do đó, họ đã buộc đối phương phóng hai tên lửa, với hai đợt khai hỏa từ các hướng khác nhau, qua đó tạo điều kiện để tiêm kích Ukraine nhắm trúng mục tiêu. Anh nói thêm rằng toàn bộ tổ đội đã trở về an toàn sau nhiệm vụ.

Ukraine chính thức tiếp nhận 44 trong tổng số 87 tiêm kích F-16 mà các quốc gia châu Âu cam kết viện trợ. Các nhóm phi công đầu tiên được huấn luyện tại Romania. Một liên minh các nước thành viên NATO đã trực tiếp đào tạo phi công, kỹ thuật viên và nhân sự Ukraine về vận hành, bảo dưỡng và tác chiến bằng F-16.

Cũng trong cuộc phỏng vấn do không quân Ukraine công bố, một phi công Ukraine cho biết rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong quá trình làm quen với F-16.

Những chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine tham chiến từ tháng 8/2024, chủ yếu được triển khai cho nhiệm vụ phòng thủ, đánh chặn UAV tấn công và tên lửa hành trình. Kể từ đó, Kyiv đã mất 4 chiếc F-16.