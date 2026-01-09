Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Phi công F-16 Ukraine buộc phải 'đổi cách đánh' khác với giáo trình NATO

  • Thứ sáu, 9/1/2026 11:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một trong những phi công điều khiển F-16 của Ukraine tiết lộ anh buộc phải xây dựng chiến thuật hoàn toàn mới cho dòng tiêm kích này, bởi chương trình huấn luyện ban đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phù hợp với thực tế xung đột.

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ tham gia cuộc tập trận "Steadfast Noon" của NATO. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo Business Insider (Mỹ), trong video phỏng vấn do Không quân Ukraine công bố ngày 5/1, phi công giấu tên đã chia sẻ về khả năng của F-16 Fighting Falcon, đồng thời kể lại những khó khăn ban đầu khi chuyển sang điều khiển dòng chiến đấu cơ này.

Theo lời phi công, anh được cử ra nước ngoài tham gia khóa huấn luyện lái F-16 do phương Tây tài trợ. “Khi trở lại chiến trường, chúng tôi đã chạm mặt với thực tế”, anh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, anh khẳng định: “Những chiến thuật mà chúng tôi được đào tạo ở nước ngoài không hoàn toàn phù hợp với xung đột đang diễn ra tại đây, bởi chúng được xây dựng dựa trên những cuộc chiến mà các đối tác của chúng tôi từng tham gia trước đó. Xung đột này về bản chất là hoàn toàn khác”.

Theo anh, các phi công quân sự Ukraine buộc phải tự xây dựng chiến thuật của riêng mình. “Chúng tôi phải tìm cách đánh chặn tên lửa hành trình, đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, cũng như chiến đấu với đối phương gần tuyến giao tranh”, anh phân tích cụ thể.

Theo lời phi công này, các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng đang chú ý và rút ra bài học từ những kinh nghiệm đó.

Đáng chú ý, anh không đi sâu vào chi tiết về những chiến thuật mới mà phía Ukraine đã phát triển cho tiêm kích F-16, nhưng tiết lộ một sự kiện mà anh vừa trải qua tại khu vực Donbas. Theo đó, các phi công Ukraine không thể tiếp cận mục tiêu bởi hệ thống phòng thủ dày đặc. Do đó, họ đã buộc đối phương phóng hai tên lửa, với hai đợt khai hỏa từ các hướng khác nhau, qua đó tạo điều kiện để tiêm kích Ukraine nhắm trúng mục tiêu. Anh nói thêm rằng toàn bộ tổ đội đã trở về an toàn sau nhiệm vụ.

Ukraine chính thức tiếp nhận 44 trong tổng số 87 tiêm kích F-16 mà các quốc gia châu Âu cam kết viện trợ. Các nhóm phi công đầu tiên được huấn luyện tại Romania. Một liên minh các nước thành viên NATO đã trực tiếp đào tạo phi công, kỹ thuật viên và nhân sự Ukraine về vận hành, bảo dưỡng và tác chiến bằng F-16.

Cũng trong cuộc phỏng vấn do không quân Ukraine công bố, một phi công Ukraine cho biết rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong quá trình làm quen với F-16.

Những chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine tham chiến từ tháng 8/2024, chủ yếu được triển khai cho nhiệm vụ phòng thủ, đánh chặn UAV tấn công và tên lửa hành trình. Kể từ đó, Kyiv đã mất 4 chiếc F-16.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/quan-su/phi-cong-f16-ukraine-buoc-phai-doi-cach-danh-khac-voi-giao-trinh-nato-20260109110809948.htm

TTXVN

F-16 NATO Mỹ phi công Ukraine NATO

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý