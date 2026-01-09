Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể đối mặt án tử hình

Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc sắp đưa ra mức án đề nghị đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, khi tòa sơ thẩm bước vào giai đoạn xét xử cuối cùng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến tòa để tham dự phiên điều trần ngày 9/7/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, nếu bị kết luận là có tội, ông Yoon có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc chung thân. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã áp dụng lệnh không chính thức về việc dừng thi hành án tử hình. Trong gần 30 năm qua, nước này chưa tiến hành vụ hành quyết nào.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, các công tố viên cáo buộc ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 10/2023 nhằm đình chỉ hoạt động của Quốc hội và thâu tóm quyền lập pháp.

Theo cáo trạng, ông Yoon còn tìm cách gán nhãn các đối thủ chính trị, trong đó có lãnh đạo phe đối lập - ông Lee Jae Myung - là “lực lượng chống nhà nước” và tiến hành bắt giữ.

Các công tố viên cho rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun đã cố tạo cớ để ban bố thiết quân luật. Dù việc áp đặt thiết quân luật chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, nhưng vụ việc đã gây chấn động Hàn Quốc.

Ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng việc ban bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền của tổng thống. Ông Yoon cũng khẳng định động thái ban bố thiết quân luật nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập tìm cách cản trở hoạt động của chính phủ.

Xuất hiện tại tòa cùng 7 bị cáo khác trong ngày 9/1, ông Yoon có sự hậu thuẫn của đội ngũ các luật sư bào chữa. Phiên xét xử bắt đầu sớm hơn thường lệ để tòa nghe phần trình bày của bên bào chữa, sau đó là phần luận tội và đề nghị mức án của công tố viên đối với từng bị cáo.

Tòa án dự kiến ra phán quyết trong tháng 2, khép lại hơn một năm biến động chính trị kể từ khi ông Yoon ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

Ông Yoon hiện phải đối diện với cáo buộc nghiêm trọng nhất là kích động nổi loạn vì quyết định ban bố thiết quân luật trong năm 2024. Ngoài vụ án đang xét xử xoay quanh tội danh nghiêm trọng nhất, ông Yoon còn phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự khác, bao gồm cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm quyền.